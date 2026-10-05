باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع نظامی در نیرو‌های مسلح یمن به خبرگزاری یمن (سبا) اعلام کرد که نیرو‌های یمنی تجمعات نیرو‌های سعودی در بخش «المواسط» در استان تعز را بیرون رانده و به منزل رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی یمن، رسیده‌اند.

در همین زمینه، یک منبع نظامی به سبا گفت ادعا‌های رسانه‌های سعودی درباره «پیشروی» به سمت منطقه ذوباب صحت ندارد و تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها و ناکامی‌های مکرر آنهاست.

یکشنبه شب نیز سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، از مقابله با دو گروه رزمی سعودی متشکل از جنگنده‌های «F-۱۵» در آسمان استان تعز و وادار کردن آنها به ترک منطقه خبر داد. او گفت این عملیات با استفاده از تعدادی موشک زمین‌به‌هوای ساخت داخل انجام شده است.

در ادامه عملیات نظامی در میدان، سرتیپ سریع همچنین از اجرای دو عملیات ویژه علیه شرکت «آرامکو» در ریاض و خریص خبر داد.

نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرده‌اند هدف قرار دادن تاسیسات حیاتی در عمق خاک عربستان و تجمعات نظامی وابسته به این کشور در داخل یمن را در واکنش به حملات مستمر علیه تاسیسات غیرنظامی در استان‌های صنعا، صعده، تعز، حجه و مارب ادامه خواهند داد.

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، روز گذشته از ادامه اجرای «عفو ریاست‌جمهوری» برای افرادی که آنها را «فریب‌خورده» در صفوف نیروهای «دشمن سعودی» خواند، خبر داد. او همچنین اعلام کرد سازوکار عفو ریاست‌جمهوری در استان تعز نیز، مشابه مناطق ساحل غربی، فعال خواهد شد.

المشاط از تلاش‌های افراد عاقل و نیرو‌های همکاری‌کننده که برای جلوگیری از آنچه «توطئه‌های دشمن سعودی» علیه شهر تعز خواند، تلاش می‌کنند، تمجید کرد.

منبع: المیادین