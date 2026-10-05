دو نظرسنجی جدید نشان می‌دهد دموکرات‌ها با اختلاف قابل‌توجهی در میان رای‌دهندگان لاتین‌تبار پیشتازند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نظرسنجی‌های شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» با همکاری «تلموندو» و شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» با همکاری مؤسسه «یوگاو» نشان می‌دهد دموکرات‌ها در میان رای‌دهندگان لاتین‌تبار، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، از حمایت بیشتری نسبت به جمهوری‌خواهان برخوردارند.

بر اساس نظرسنجی نخست، ۵۹ درصد از رای‌دهندگان لاتین‌تبار ترجیح می‌دهند دموکرات‌ها کنترل «کنگره» را در اختیار داشته باشند، در حالی که ۳۵ درصد جمهوری‌خواهان را ترجیح می‌دهند؛ اختلافی ۲۴ واحد درصدی که دو برابر فاصله ثبت‌شده در سپتامبر ۲۰۲۴ است.

نظرسنجی دوم نیز نشان داد ۶۰ درصد از رای‌دهندگان لاتین‌تبار از نامزد‌های حزب دموکرات برای مجلس نمایندگان حمایت می‌کنند، در حالی که ۳۹ درصد از نامزد‌های جمهوری‌خواه حمایت کرده‌اند.

این داده‌ها نشان می‌دهد ارزیابی رای‌دهندگان از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در زمینه مدیریت اقتصاد و اجرای قوانین مهاجرتی کاهش یافته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند دستاورد‌های جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۴ را با خطر مواجه کند.

ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ توانسته بود فاصله جمهوری‌خواهان با دموکرات‌ها را کاهش دهد و سهم آرای خود را در حوزه‌هایی با اکثریت لاتین‌تبار، در مقایسه با سال ۲۰۲۰، بیش از ۶ واحد درصد افزایش دهد. با این حال، نظرسنجی‌های کنونی از احتمال از دست رفتن کنترل «کنگره» توسط جمهوری‌خواهان حکایت دارد.

منبع: المیادین

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، دموکرات ها ، جمهوری خواهان
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