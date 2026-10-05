۲ دانش آموز دختر گیلانی در گروه‌های آزمایشی هنر و علوم انسانی کنکور سراسری ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور اسامی نفرات برتر گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری ۱۴۰۵ را اعلام کرد و نام گیلان در جمع رتبه‌های نخست دیده نشد.

با این حال ۲ دانش آموز گیلانی در گروه‌های آزمایشی هنر و علوم انسانی کنکور سراسری امسال موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

سیده پالیز ایمانی پارسا، دانش آموز ناحیه یک رشت در کنکور سراسری ۱۴۰۵ گروه آزمایشی هنر موفق به کسب رتبه نهم کشوری و رتبه سوم منطقه‌ای شد و ستایش پورحمزه، دانش‌آموز رضوانشهری نیز رتبه ۱۵ کنکور سراسری در گروه علوم انسانی را کسب کرده است.

آزمون سراسری امسال با حضور ۲۵ هزار و ۳۳۵ داوطلب گیلانی ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه همزمان با سراسر کشور در ۱۵ شهر این استان برگزار شده بود.

برچسب ها: کنکور سراسری ، دانش آموزان گیلانی
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