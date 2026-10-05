باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، ضمن قدردانی از حمایت‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در دوران جنگ، برگزاری امتحانات، آغاز سال تحصیلی و برنامه‌های حوزه نیروی انسانی، معیشت فرهنگیان و توسعه عدالت آموزشی ارائه کرد.

وی به شهادت دانش‌آموزان و معلمان در جریان جنگ اشاره کرد و گفت: در این مدت، آموزش‌وپرورش تلاش کرده است ضمن استمرار جریان آموزش، پشتیبانی لازم از شرایط کشور را نیز انجام دهد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به سه سیاست محوری این وزارتخانه در دوران جنگ، اظهار کرد: استمرار جریان آموزش، حمایت و پشتیبانی از میدان و کنشگری فرهنگی، سه محور اصلی اقدامات آموزش‌وپرورش در این دوره بود.

کاظمی افزود: بلافاصله پس از آغاز جنگ، آموزش‌وپرورش تلاش کرد جریان تعلیم و تربیت را از طریق شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و بسته‌های آفلاین آموزشی استمرار دهد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی فضا‌های آموزشی در جریان جنگ، گفت: بسیاری از فضای آموزشی و اداری آموزش‌وپرورش در جریان جنگ آسیب دید و با کمک سازمان نوسازی مدارس و خیرین، بازسازی فضا‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت.

برگزاری امتحانات نهایی

وزیر آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه در دوران جنگ را برگزاری امتحانات نهایی عنوان کرد، گفت: دشمن تلاش داشت امتحانات برگزار نشود و در نتیجه آن، کنکور و آغاز فعالیت دانشگاه‌ها نیز به تعویق بیفتد.

وی افزود: در چهار استان، برنامه امتحانات یک هفته به تعویق افتاد، اما امتحانات در همان شرایط جنگی و حتی زیر بمباران برگزار شد.

کاظمی با اشاره به گستردگی امتحانات نهایی، گفت: در مجموع ۲۳ روز آزمون برگزار شد و حدود ۲۵ میلیون برگه تشریحی مورد تصحیح قرار گرفت.

وی این اقدام را یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های آموزش‌وپرورش در دوران جنگ دانست و گفت: نتایج امتحانات و سوابق تحصیلی نیز مطابق وعده داده‌شده به‌موقع به مراجع مربوط ارسال شد.

کاظمی از طراحی ۱۵۰ برنامه برای آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها به‌صورت مرحله‌ای اجرا و پیگیری شد.

بهبود وضعیت نیروی انسانی

وزیر آموزش‌وپرورش کمبود نیروی انسانی و منابع مالی را از چالش‌های همیشگی این وزارتخانه دانست و گفت: در دو سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای ساماندهی نیروی انسانی انجام شده و با وجود لغو برخی مجوز‌های استخدامی و نبود امکان جذب سربازمعلم، سال تحصیلی جدید با کمترین دغدغه آغاز شد.

وی همچنین از افزایش حق‌التدریس‌ها و افزایش سقف اضافه‌کار خبر داد.

پرداخت مطالبات فرهنگیان

کاظمی درباره وضعیت مالی آموزش‌وپرورش نیز گفت: مطالبات فرهنگیان تا حد زیادی پرداخت شده و پرداخت‌های جاری نیز به‌روز شده است. مطالبات مربوط به برخی سال‌های گذشته پرداخت شده و در حوزه‌هایی مانند حق‌التدریس نیز تلاش شده پرداخت‌ها با کمترین تأخیر انجام شود.

وزیر آموزش‌وپرورش از افزایش حق مدیریت و اختصاص فوق‌العاده ویژه به معلمان مناطق محروم، صعب‌العبور و عشایری خبر داد و گفت: حداقل مبلغ این فوق‌العاده برای این گروه چهار میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی از ارتقای رتبه حدود ۳۰۰ هزار معلم خبر داد و گفت: این ارتقا بدون ایجاد چالش جدی انجام شده و مطالبات مربوط به آن نیز پرداخت شده است.

توسعه فضا‌های آموزشی

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساخت‌وساز مدارس، گفت: در سال گذشته ۲۴۰۰ فضای آموزشی و ۱۱ هزار کلاس درس افتتاح شد و امسال نیز ۲۳۰۰ فضای آموزشی با ۱۳ هزار کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از ایجاد ۶ هزار فضای ورزشی، افتتاح ۳۴ استخر دانش‌آموزی، استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی حدود ۵۰ هزار کلاس درس و بهسازی ۱۵۰ هزار کلاس با همکاری گروه‌های جهادی خبر داد.

آموزش هوش مصنوعی به دانش‌آموزان و معلمان

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: حدود چهار میلیون دانش‌آموز و ۲۵۰ هزار معلم آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را دریافت کرده‌اند.

وی به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های علمی اشاره کرد و گفت: تعداد مدال‌های طلای ایران از ۱۱ مدال در سال گذشته به ۱۸ مدال رسیده است.

سه سیاست محوری آموزش‌وپرورش

کاظمی سه سیاست محوری آموزش‌وپرورش در چارچوب سند تحول بنیادین را عدالت، کیفیت و تقویت هویت ملی عنوان کرد.

وی گفت: در حوزه تقویت هویت ملی، کتاب‌هایی با عنوان «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» برای سه مقطع تحصیلی تولید و حدود ۱۳ میلیون جلد از آن چاپ و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

وی همچنین از تولید ۱۵ نمایشگاه محتوایی درباره هویت ملی، مفاخر و قهرمانان ایران خبر داد که قرار است در مدارس سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

واکنش وزیر آموزش و پرورش به ادعای موج استعفای معلمان

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی، افزود: تعدادی از افرادی که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند، معلم شاغل نبوده‌اند.

پیگیری معیشت معلمان از سوی وزیر

کاظمی گفت: موضوع معیشت معلمان را به‌صورت جدی دنبال می‌کند و نامه‌ای درباره وضعیت معیشتی فرهنگیان برای رئیس‌جمهور تهیه شده که برای ایشان ارسال خواهد شد.

وی افزود: در این نامه، وضعیت حقوق و معیشت معلمان، مقایسه وضعیت آنان با سایر گروه‌ها و پیشنهاد‌هایی برای بهبود شرایط مطرح شده و این موضوع در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور نیز مورد بحث قرار گرفته است.

وزیر آموزش‌وپرورش از نمایندگان مجلس خواست در جریان بررسی بودجه، پیشنهاد‌های مرتبط با بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان را مورد توجه قرار دهند.

کاظمی گفت: تمام تلاش من این است که گفتمان فضای آموزش‌وپرورش تربیتی باشد و گفتمان حاکم بر فضای معلمان نیز تربیتی باشد.

وی از اختصاص ردیف رفاهی برای معلمان خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار چنین ردیفی در نظر گرفته شده و مبلغی نیز در قالب رفاهی همراه حقوق به فرهنگیان پرداخت شده است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش