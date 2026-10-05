باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، محمد خراسانی‌زاده با اشاره به فرارسیدن هفته تهران و پیشینه نام‌گذاری ۱۴ مهر به‌عنوان «روز تهران» از برنامه‌ریزی گسترده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای این ایام خبر داد و گفت: اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۵ و به مناسبت دویست‌وسی‌امین سالگرد انتخاب تهران به‌عنوان پایتخت، ۱۴ مهر را «روز تهران» نام‌گذاری کردند. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با توجه به ویژگی‌ها و هویت تاریخی، فرهنگی و هنری پایتخت، برنامه‌های متنوعی را برای این ایام تدارک دیده است.

وی با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی مستقیم معاونت‌های هنری در این مناسبت ادامه داد: «هفته تهران» فرصتی ارزشمند برای بازخوانی، احیا و تقویت هویت هنری شهر است. رویکرد ما در این رویداد کاملاً هنری، خلاق و دسترس‌پذیر برای عموم مردم است؛ از این رو معاونت‌های هنری و فرهنگسرا‌ها باید میدان‌دار اصلی اجرای این برنامه‌ها در سطح محلات و میادین شهر باشند.

انتقال هنر به فضا‌های عمومی و تجمعات شبانه شهری

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به قالب این برنامه‌ها تصریح کرد: با توجه به تجارب زیسته و خاطرات جمعی شکل‌گرفته در بزنگاه‌های اجتماعی در نظر داریم با محوریت مدیریت‌های فرهنگی هنری مناطق ۲۲گانه و فرهنگسرا‌های تخصصی، رویداد‌های هنری را از فضا‌های بسته و سالن‌ها خارج کنیم و به مراکز پرتردد و محل تجمعات شبانه شهروندان ببریم.

خراسانی‌زاده درباره اهداف کلان این رویداد خاطرنشان کرد: تقویت هویت شهری و تعمیق تعلق خاطر شهروندان به تهران و بازتاب مفاهیمی همچون امید، همبستگی، پایداری و جریان زندگی در قالب‌های هنری، مهم‌ترین اهداف «هفته هنری تهران» به شمار می‌روند.

تنوع برنامه‌ها در پهنه‌های ۲۲گانه تهران

وی درباره نحوه اجرای این طرح توضیح داد: مدیریت‌های فرهنگی هنری مناطق ۲۲گانه متناسب با بوم، هویت محلی و ظرفیت‌های هر منطقه، برنامه‌های مصوب خود را درقالب‌های متنوعی از جمله اجرای موسیقی، شعرخوانی، نمایش‌های خیابانی، کارگاه‌های تخصصی و نمایشگاه‌های هنر‌های تجسمی اجرا خواهند کرد.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی تمامی این برنامه‌ها، مردم‌محوری، اختصار، اثرگذاری بالا و تطابق با زیست شبانه و فضای عمومی پایتخت است تا زمینه مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم فراهم شود.