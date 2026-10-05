معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از اجرای ویژه‌برنامه‌های «هفته هنری تهران» از ۱۲ تا ۱۸ مهر در مناطق ۲۲گانه تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، محمد خراسانی‌زاده با اشاره به فرارسیدن هفته تهران و پیشینه نام‌گذاری ۱۴ مهر به‌عنوان «روز تهران» از برنامه‌ریزی گسترده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای این ایام خبر داد و گفت: اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۵ و به مناسبت دویست‌وسی‌امین سالگرد انتخاب تهران به‌عنوان پایتخت، ۱۴ مهر را «روز تهران» نام‌گذاری کردند. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با توجه به ویژگی‌ها و هویت تاریخی، فرهنگی و هنری پایتخت، برنامه‌های متنوعی را برای این ایام تدارک دیده است.

وی با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی مستقیم معاونت‌های هنری در این مناسبت ادامه داد: «هفته تهران» فرصتی ارزشمند برای بازخوانی، احیا و تقویت هویت هنری شهر است. رویکرد ما در این رویداد کاملاً هنری، خلاق و دسترس‌پذیر برای عموم مردم است؛ از این رو معاونت‌های هنری و فرهنگسرا‌ها باید میدان‌دار اصلی اجرای این برنامه‌ها در سطح محلات و میادین شهر باشند.

انتقال هنر به فضا‌های عمومی و تجمعات شبانه شهری

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به قالب این برنامه‌ها تصریح کرد: با توجه به تجارب زیسته و خاطرات جمعی شکل‌گرفته در بزنگاه‌های اجتماعی در نظر داریم با محوریت مدیریت‌های فرهنگی هنری مناطق ۲۲گانه و فرهنگسرا‌های تخصصی، رویداد‌های هنری را از فضا‌های بسته و سالن‌ها خارج کنیم و به مراکز پرتردد و محل تجمعات شبانه شهروندان ببریم.

خراسانی‌زاده درباره اهداف کلان این رویداد خاطرنشان کرد: تقویت هویت شهری و تعمیق تعلق خاطر شهروندان به تهران و بازتاب مفاهیمی همچون امید، همبستگی، پایداری و جریان زندگی در قالب‌های هنری، مهم‌ترین اهداف «هفته هنری تهران» به شمار می‌روند.

تنوع برنامه‌ها در پهنه‌های ۲۲گانه تهران

وی درباره نحوه اجرای این طرح توضیح داد: مدیریت‌های فرهنگی هنری مناطق ۲۲گانه متناسب با بوم، هویت محلی و ظرفیت‌های هر منطقه، برنامه‌های مصوب خود را درقالب‌های متنوعی از جمله اجرای موسیقی، شعرخوانی، نمایش‌های خیابانی، کارگاه‌های تخصصی و نمایشگاه‌های هنر‌های تجسمی اجرا خواهند کرد.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی تمامی این برنامه‌ها، مردم‌محوری، اختصار، اثرگذاری بالا و تطابق با زیست شبانه و فضای عمومی پایتخت است تا زمینه مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم فراهم شود.

برچسب ها: گردشگری ، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
زاکانی:
امروز فرهنگ و هنر به یکی از عرصه‌های اصلی تقابل با دشمن تبدیل شده است
مهدی چمران:
«هنر» ارزش‌های فرهنگی را ماندگار می‌کند
«کمیکستان»؛ فرصتی برای استعداد‌های هنری دختران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری سارق منزل یکی از سفرای مقیم تهران + فیلم
بازاریان و اصناف؛ لانچرزن‌های جنگ اقتصادی
صدور بیش از ۱۰۰ هزار تاییدیه اصالت کارت پایان خدمت به صورت هوشمند
هر سایتی قیمت حبابی ارز را اعلام کند با آن برخورد خواهیم کرد + فیلم
جزئیات انتقال ۱۷ شهروند ایرانی از زندان‌های امارات به کشور
تکلیف سکو‌های اینترنتی در زمان حمله سایبری مشخص شد
مقدمات اعزام زائران عمره فراهم شده است/ جداول پروازی در انتظار تاییدیه فنی
ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های مواصلاتی تهران
اعدام ۲ نفر از عوامل اصلی شهادت ۴ مأمور پلیس در اصفهان
رئیس قوه قضاییه: مراقب باشیم دشمن از اختلافات سوءاستفاده نکند 
آخرین اخبار
استان‌های برتر ساماندهی امور جوانان در نیمه نخست سال معرفی شدند
اعدام ۲ نفر از عوامل اصلی شهادت ۴ مأمور پلیس در اصفهان
کاهش ۱۲درصدی ترافیک مهر امسال/ ۵۰ درصدی تصادفات فوتی تهران مربوط به موتورسواران است
«هفته تهران»؛ هنر به فضا‌های عمومی پایتخت می‌آید
رئیس قوه قضاییه: مراقب باشیم دشمن از اختلافات سوءاستفاده نکند 
هر سایتی قیمت حبابی ارز را اعلام کند با آن برخورد خواهیم کرد + فیلم
بازاریان و اصناف؛ لانچرزن‌های جنگ اقتصادی
جزئیات انتقال ۱۷ شهروند ایرانی از زندان‌های امارات به کشور
تکلیف سکو‌های اینترنتی در زمان حمله سایبری مشخص شد
صدور بیش از ۱۰۰ هزار تاییدیه اصالت کارت پایان خدمت به صورت هوشمند
دستگیری سارق منزل یکی از سفرای مقیم تهران + فیلم
مقدمات اعزام زائران عمره فراهم شده است/ جداول پروازی در انتظار تاییدیه فنی
ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های مواصلاتی تهران
رئیس قوه قضاییه قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران را تبریک گفت
تردد با اسکیت و اسکوتر در معابر عمومی ممنوع است
حسن چگینی به‌عنوان شهردار جدید منطقه ۱۰ معارفه شد