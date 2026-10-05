فرماندهی انتظامی هرمزگان از شهادت یک مأمور وظیفه‌شناس پلیس شهرستان حاجی‌آباد هنگام انجام مأموریت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  استوار دوم شهید امیررضا فریادرس از مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان حاجی‌آباد، هنگام انجام مأموریت گشت‌زنی و تأمین امنیت جامعه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

براساس این گزارش، این مامور منطقه انتظامی حاجی آباد در پی وقوع سانحه رانندگی مجروح و پس از ۱۳ روز بستری و تحمل رنج ناشی از شدت جراحات وارده، سرانجام به دیدار حق شتافت و آسمانی شد.

پیکر این مامور انتظامی، روز دوشنبه با حضور همکاران و همرزمانش در بهشت زهرای باغو بندرعباس تشییع و جهت خاکسپاری به زادگاهش در استان لرستان منتقل شد.

برچسب ها: شهادت ، سانحه رانندگی
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