باشگاه خبرنگاران جوان - استوار دوم شهید امیررضا فریادرس از مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان حاجی‌آباد، هنگام انجام مأموریت گشت‌زنی و تأمین امنیت جامعه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

براساس این گزارش، این مامور منطقه انتظامی حاجی آباد در پی وقوع سانحه رانندگی مجروح و پس از ۱۳ روز بستری و تحمل رنج ناشی از شدت جراحات وارده، سرانجام به دیدار حق شتافت و آسمانی شد.

پیکر این مامور انتظامی، روز دوشنبه با حضور همکاران و همرزمانش در بهشت زهرای باغو بندرعباس تشییع و جهت خاکسپاری به زادگاهش در استان لرستان منتقل شد.