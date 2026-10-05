باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع در بخش انرژی امروز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که انتقال نفت از طریق خط لوله شرق-غرب در عربستان سعودی بار دیگر متوقف شده است؛ این خط لوله روز یکشنبه هدف حمله جدیدی قرار گرفت.

این منبع گفت: «خط لوله شرق-غرب روز گذشته بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. یک ایستگاه پمپاژ در منطقه خریص، در شرق ریاض، هدف قرار گرفت؛ این ایستگاه پیش از این هرگز هدف حمله قرار نگرفته بود. خسارت‌ها شدید است و عملیات پمپاژ بار دیگر متوقف شده است.»

خط لوله شرق-غرب، مسیر راهبردی عربستان برای انتقال نفت از مناطق شرقی این کشور به دریای سرخ و دور زدن تنگه هرمز است. شرکت آرامکو ۲۳ سپتامبر گذشته اعلام کرده بود که پس از آسیب‌دیدن این خط لوله در حملات پهپادی، انتقال نفت خام از طریق آن از سر گرفته شده است.

بر اساس برآورد منتشرشده از سوی موسسه لویدز لیست اینتلیجنس، خط لوله شرق-غرب امکان مانور لجستیکی گسترده‌ای را برای عربستان فراهم می‌کند تا حجم زیادی از نفت تولیدی میادین شرقی را مستقیما به بنادر دریای سرخ منتقل کرده و از مسیر‌های دریایی سنتی و گلوگاه‌هایی که در معرض اختلالات امنیتی مکرر قرار دارند، عبور کند.

عربستان همچنین در تلاش است مسیر سومی برای صادرات نفت خود ایجاد کند تا علاوه بر مسیر‌های صادراتی از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ ، گزینه دیگری نیز برای انتقال نفت به بازار‌های جهانی داشته باشد.

منبع: العربی الجدید