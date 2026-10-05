رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از کاهش ۱۲ درصدی ترافیک مهرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور درباره آمار تصادفات گفت: در تصادفات نیمه اول سال گذشته، ۳۶۵ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که ۱۷۲ نفر موتورسیکلت سوار، ۱۴۰ نفر عابرپیاده، ۵۳ نفر راننده خودرو، ۲۵ نفر ترک نشین موتورسیکلت و ۱۷ نفر سرنشین خودرو بودند.

وی افزود: در نیمه اول امسال، ۳۰۴ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۶۱ نفری متوفیان تصادفات هستیم و این یعنی امسال ۱۷ درصد شاهد کاهش تصادفات فوتی بوده‌ایم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: متاسفانه باز هم آمار کشته شدگان موتورسوار زیاد است و در ۴۹ درصد از تصادفات منجر به فوت ما در شهر تهران، یک طرف موتورسوار است.

موسوی‌پور گفت: عامل اصلی مرگ موتورسیکلت سواران ضربه مستقیم به سر است که عدم استفاده از کلاه ایمنی باعث این مرگ‌ها می‌شود.

توزیع رایگان ۸۰ هزار کلاه ایمنی

وی افزود: ما از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ طرح «کلاه ایمنی؛ به عنوان کلاه زندگی» را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم و در تمامی مناسبت‌ها و تجمع‌ها کلاه ایمنی رایگان به افراد هدیه کردیم که تعداد این کلاه‌های اهدایی به ۸۰ هزار می‌رسد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: ۳۵ درصد از علت تصادفات عدم توجه به جلو و ۳۳ درصد هم عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه است.

موسوی‌پور گفت: امسال ترافیک مهر ماه نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافت که این مسئله نتیجه طرح‌ها وبرنامه ریزی‌هایی بود که از مردادماه انجام شده بود.

وی با اشاره به طرح جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده رهاشده در معابر، گفت: این طرح در سال ۱۴۰۴ شروع شد و در مجموع ۵۱۳۰ دستگاه خودرو جمع‌آوری شد که ۲۲۳۰ دستگاه از این خودرو‌ها به پارکینگ منتقل شده‌اند، چون صاحبان آنها اقدامی نکردند و بقیه خودرو توسط مالکان جابجا شدند.

به گفته موسوی‌پور، امسال نیز مجددا این طرح اجرا شد و ۴۴۱ دستگاه تاکنون جمع‌آوری شدند که ۲۸۵ خودرو توسط مالکان جابه جا شد.

وی با اشاره به اینکه طرح تشدید برخورد با تخلفات سدمعبر صنوف افزود: یکی از دغدغه‌های شهروندان که باعث اخلال در عبور و مرور می‌شد، مغازه دارانی بودند که خیابان مقابل مغازه خود را سد می‌کنند تا مالکیت خود را نشان دهند که این امر تخلف است. از ۱۱ شهریور امسال این طرح آغاز شده و تاکنون ۴۸۵۰ محل توسط پلیس پاکسازی شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: طرح دیگری که در حال اجراست و ادامه دارد طرح برخورد با خودرو‌های دوزد زا است که این خودرو‌ها در نیمه دوم سال باعث تشدید آلودگی هوا می‌شوندتا الان ۱۷ هزار جریمه اعمال شده و ۱۳۰ فقره ابطال معاینه فنی صورت گرفته است.