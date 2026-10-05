باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بررسی الزامات و ملاحظات بهره‌برداری ایمن و تاب‌آور ورزشگاه‌ها با هدف ایجاد چارچوبی مشترک برای مدیریت ایمن، هماهنگ و تاب‌آور رویداد‌های ورزشی و ساماندهی زیرساخت‌ها، سامانه‌ها، اطلاعات و مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.



در این جلسه، محمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، محسن خمارلو معاون مشارکت‌ها و جذب سرمایه، امیر لواف مدیر مجموعه ورزشی آزادی، مهدی امینی مدیر مجموعه ورزشی انقلاب، رشیدی مدیر حراست، علی شاه بیگی مدیر روابط عمومی شرکت توسعه، سیروس احمدی، مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌ها، سحر فامیل‌زارع، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و روزبه زورقی، مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر طرح‌ها و اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان حضور داشتند.



با توجه به اهمیت زیرساخت‌های ورزشی و نقش ورزشگاه‌ها در میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی و ضرورت استمرار فعالیت آنها در شرایط مختلف، مجموعه‌ای از اقدامات با هدف ساماندهی زیرساخت‌ها، ارتقای آمادگی و افزایش تاب‌آوری اماکن ورزشی در دستور کار این نشست قرار گرفت.



بررسی الزامات حفاظت از زیرساخت‌ها، امنیت سایبری، یکپارچگی سامانه‌ها و اطلاعات، تبادل داده میان دستگاه‌های مرتبط، مدیریت بلیت‌فروشی و هواداران و همچنین تعیین حدود وظایف و مسئولیت‌های نهاد‌های دخیل در مدیریت رویداد‌های ورزشی، از مهم‌ترین محور‌های این جلسه بود.



همچنین، ایجاد سازوکاری مشترک برای هماهنگی و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول در چارچوب نظامی مشخص و یکپارچه مورد تأکید قرار گرفت تا زیرساخت‌ها، سامانه‌های اطلاعاتی و مسئولیت‌های اجرایی مرتبط با برگزاری رویداد‌های ورزشی در ارتباطی منسجم و هماهنگ تعریف شوند.



در این چارچوب، ورزشگاه آزادی به‌عنوان نمونه مبنا و پایلوت بررسی الزامات نوین بهره‌برداری ایمن، هوشمندسازی و مدیریت یکپارچه رویداد‌های ورزشی مورد توجه قرار گرفت تا نتایج بررسی‌ها و چارچوب‌های تدوین‌شده، پس از جمع‌بندی و اتخاذ تصمیمات لازم، زمینه‌ساز تعمیم این الزامات به سایر ورزشگاه‌های کشور باشد.



این نشست در راستای ارتقای آمادگی زیرساخت‌های ورزشی، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و استقرار رویکردی نظام‌مند در مدیریت ایمن و تاب‌آور رویداد‌های ورزشی با تأکید بر اصول پدافند غیرعامل برگزار شد.