باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر ایگور مانویچ، متخصص گوش، حلق و بینی، هشدار می‌دهد که برخی از قطره‌های بینی می‌توانند بر فشار خون و ضربان قلب تأثیر بگذارند.

به گفته او، این قطره‌ها می‌توانند بر رگ‌های خونی در سراسر بدن اثر بگذارند؛ در نتیجه، ممکن است برخی افراد دچار افزایش فشار خون، تپش قلب، سردرد یا اضطراب شوند.

او توضیح می‌دهد: «مکانیسم اثر این داروها، منقبض کردن رگ‌های خونی در مخاط بینی است که باعث کاهش گرفتگی و بازگشت تنفس طبیعی از راه بینی می‌شود. با این حال، استفاده طولانی‌مدت می‌تواند تنظیم طبیعی انقباض و انبساط رگ‌ها (تونوس عروقی) را مختل کند. با از بین رفتن اثر دارو، رگ‌های خونی دوباره گشاد می‌شوند، غشای مخاطی متورم شده و گرفتگی بینی تشدید می‌شود؛ به طوری که بیمار احساس می‌کند بدون استفاده از قطره، قادر به تنفس نیست.»

او می‌افزاید: «همچنین باید توجه داشت که اثر دارو‌های منقبض‌کننده عروق محدود به محل مصرف نیست؛ بخشی از دارو ممکن است جذب جریان خون شده و بر رگ‌های سراسر بدن تأثیر بگذارد. به همین دلیل است که برخی افراد ممکن است دچار افزایش فشار خون، تپش قلب، سردرد یا اضطراب شوند.»

این پزشک تأکید می‌کند که افراد مبتلا به فشار خون بالا یا بیماری‌های قلبی-عروقی باید هنگام استفاده از این قطره‌ها بسیار محتاط باشند. او می‌گوید: «این موضوع یک باور نادرست (افسانه) نیست، هرچند یک دوز واحد لزوماً باعث افزایش فشار خون فرد نمی‌شود. میزان خطر به نوع دارو، دوز مصرفی، مدت زمان استفاده و ویژگی‌های فردی بستگی دارد. حتی اگر فردی ماه‌ها یا سال‌ها از قطره‌های ضد احتقان استفاده کرده باشد، به این معنا نیست که محکوم به استفاده مادام‌العمر از آنهاست؛ در بیشتر موارد، می‌توان با شکستن این چرخه معیوب و هم‌زمان درمان علت اصلی گرفتگی بینی، مشکل را برطرف کرد.»

به گفته او، جایگزین‌های مناسب برای بیماران مبتلا به مشکلات قلبی-عروقی و کسانی که مایل به رعایت احتیاط هستند شامل اسپری‌ها و محلول‌های شستشوی سالین (آب‌نمک)، مرطوب‌سازی هوا، استنشاق بخار گرم و خوابیدن در وضعیتی است که سر بالاتر از بدن قرار گیرد. برای موارد رینیت آلرژیک (حساسیت بینی)، می‌توان از اسپری‌های استروئیدی بینی و آنتی‌هیستامین‌های بینی استفاده کرد.

منبع: gazeta.ru