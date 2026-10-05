باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک شکاف ۱۰ کیلومتری در پوسته مریخ که آن‌قدر بزرگ است که کوه اورست به‌راحتی در آن جای می‌گیرد می‌تواند به عنوان مکانی مناسب برای فرود مأموریت‌های انسانی آینده عمل کند و پتانسیل محافظت در برابر تشعشعات را فراهم آورد.

این مطلب را ولادیمیر سوردین، پژوهشگر ارشد «مؤسسه نجوم استرنبرگ» روسیه، به خبرگزاری تاس (TASS) اعلام کرد.

سوردین پیش‌تر خاطرنشان کرده بود که فضانوردی که به مریخ سفر می‌کند، در معرض دوز تشعشعی معادل ۸۰ «رِم» (rem) قرار می‌گیرد؛ میزانی که ۱۶ برابرِ حد مجاز سالانه برای کارکنان نیروگاه‌های هسته‌ای است.

این پژوهشگر گفت: «دره یا شکافی در پوسته مریخ وجود دارد که عمق آن به ۱۰ کیلومتر می‌رسد؛ عمقی که برای ناپدید شدن کامل کوه اورست در آن کافی است. این شکاف می‌تواند محل فرودی بسیار مناسب باشد. فرود آمدن در مریخ کار ساده‌ای نیست؛ جو آن رقیق است و کارایی چتر‌های نجات محدودیت دارد. با این حال، هرچه محل فرود عمیق‌تر باشد، جو متراکم‌تر است؛ فرود با چتر نجات در چنین دره‌ای به معنای مواجهه با جوی غلیظ‌تر است که امکان فرودی نرم‌تر و ایمن‌تر را فراهم می‌کند.»

به گفته این اخترشناس، غارها، دره‌ها و شکاف‌های بزرگ در مریخ پتانسیل بالایی برای فرود دارند، زیرا می‌توانند فضانوردان را در برابر تشعشعات محافظت کنند. علاوه بر این، ممکن است آب در این مکان‌ها به شکل یخ حفظ شده باشد.

او توضیح داد: «آب در این دره‌ها بیش از سایر نقاط حفظ شده است؛ آب باقی‌مانده در طول دره‌ها جریان می‌یافته و در کف آنها یخ می‌زده است.» وی افزود که این آب را می‌توان پس از انجام فرآیند‌های تصفیه مناسب، برای تأمین نیاز‌های مصرفی مورد استفاده قرار داد.

سوردین خاطرنشان کرد که مریخ در گذشته سرشار از آب مایع بوده است که شواهد آن در بقایای بستر رودخانه‌ها دیده می‌شود در حالی که امروزه آب یا به صورت یخ در قطب‌ها وجود دارد و یا به شکل لایه‌های یخ‌زده دائمی (پرمافراست) در زیر سطح قرار دارد.

منبع: تاس (TASS)