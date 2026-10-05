مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان استان‌های پیشتاز در حوزه ساماندهی امور جوانان را معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، روح‌الله اسدی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان، از معرفی استان‌های برتر حوزه ساماندهی امور جوانان در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: ارزیابی عملکرد استان‌ها در سال جدید با تأکید بیشتر بر کیفیت عملکرد و نتایج اقدامات انجام شده صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در این ارزیابی، استان‌های گیلان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، یزد و آذربایجان غربی به عنوان استان‌های برتر انتخاب شدند، اظهار کرد: این ارزیابی با هدف سنجش میزان اهتمام استان‌ها به ساماندهی امور جوانان و همچنین ارتقای انسجام نظام حکمرانی جوانان انجام شده است.

وی افزود:در این فرآیند، مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها از جمله حضور و نقش‌آفرینی استاندار و مدیران دستگاه‌های عضو، مسئله‌محور بودن جلسات، کیفیت مصوبات، میزان پیگیری و اجرای مصوبات، هماهنگی بین‌دستگاهی و توجه به مسائل و نیاز‌های واقعی جوانان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان همچنین به معرفی برخی از طرح‌های موفق این استان‌ها اشاره کرد و افزود: در ارزیابی امسال تلاش شد علاوه بر بررسی فرآیند برگزاری جلسات و مصوبات، نتایج و آثار اقدامات انجام شده در استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه، به برخی از اقدامات و طرح‌های شاخص استان‌های منتخب به شرح زیر اشاره کرد:
استان گیلان: اجرای طرح سه گام بلند برای آینده گیلان طرحی در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های روستایی
استان اصفهان: آغاز همکاری با هفت آژانس سازمان ملل متحد در مسیر توسعه اجتماعی و بین‌المللی استان
استان کهگیلویه و بویراحمد: کسب رتبه پنجم کشور در اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی و اجرای طرح سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش و تولید آبزیان
استان لرستان: کسب رتبه پنجم کشور در حوزه عمرانی با ۲۶ پله صعود
استان یزد: رشد چهار و نیم برابری فروش شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان، گامی در مسیر توسعه اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی استان
استان آذربایجان غربی: تسریع مبادلات تجاری در پایانه‌های مرزی در مسیر توسعه استان

برچسب ها: جوانان ، ساماندهی امور جوانان
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