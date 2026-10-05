معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از تأمین بخش عمده نیاز پروتئینی استان با تولید بیش از ۱۹ هزار تن گوشت سفید از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قریشی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹ هزار و ۱۱۸ تن گوشت سفید در واحدهای مرغداری استان هرمزگان تولید و به بازار عرضه شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۱۱ میلیون و ۲۹۹ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان صورت گرفته است، افزود: نیاز روزانه بازار هرمزگان به گوشت سفید ۱۵۰ تُن است و این حجم از تولید، ضمن تأمین نیاز پروتئینی استان، در راستای ارتقای امنیت غذایی و پایداری تولید محقق شده است.

قریشی، حمایت از تولیدکنندگان، افزایش بهره‌وری و رفع موانع موجود در این صنعت را از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عنوان کرد.

شایان‌ذکر است در حال حاضر ۲۴۱ واحد تولیدی مرغداری در سطح استان هرمزگان فعال هستند.

منبع: صدا و سیما