مدیرعامل جدید هپکو با بیان اینکه هپکو افتخار ایران می‌شود گفت: جذب نیروی جدید در دستور کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی خطیبی، مدیرعامل جدید گروه صنعتی هپکو در مراسم معارفه مدیرعامل گروه صنعتی هپکو که با حضور مدیرکل امور مجامع و شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران ارشد و جمعی از کارکنان این مجموعه برگزار شد، با اشاره به آغاز فصل جدید مدیریتی در هپکو گفت: موضوعات پرسنلی و امور رفاهی کارکنان به‌زودی اجرایی خواهد شد.

خطیبی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فنی و انسانی گروه صنعتی هپکو افزود: هپکو یکی از نماد‌های توان مهندسی و صنعتی کشور است و باید به جایگاهی برسد که مایه افتخار ملی باشد.

وی با تأکید بر اینکه «هپکو افتخار ایران می‌شود»، عنوان کرد: توجه ویژه به کرامت انسانی کارکنان گروه صنعتی هپکو از اولویت‌های اصلی مدیریت جدید است و موضوعات پرسنلی و امور رفاهی با جدیت دنبال و به‌زودی اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل جدید گروه صنعتی هپکو با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار سازمانی این مجموعه تصریح کرد: چارت سازمانی هپکو نیازمند بازنگری است و فعالیت‌ها باید متناسب با جایگاه این مجموعه به‌عنوان یک گروه صنعتی بازتعریف و تنظیم شود تا از تمام ظرفیت‌های موجود به شکل بهینه استفاده شود.

خطیبی ادامه داد: استراتژی هپکو به‌گونه‌ای تعریف خواهد شد که تا سال آینده تعداد قابل توجهی نیروی جدید جذب شود و زمینه اشتغال پایدار و افزایش تولید در این مجموعه فراهم شود.

وی بر ضرورت ایجاد انسجام سازمانی، ارتقای بهره‌وری، افزایش نظم کاری و حرکت به سمت تولید پایدار تأکید کرد و ادامه داد: تحقق اهداف جدید هپکو نیازمند همدلی و همراهی همه کارکنان است و انتظار می‌رود مجموعه نیروی انسانی با تلاش مضاعف در مسیر توسعه شرکت حرکت کند.

مدیرعامل جدید هپکو بیان کرد: جذب سفارش‌های جدید، بهبود جریان نقدینگی و تقویت جایگاه این شرکت در بازار ماشین‌آلات سنگین از دیگر اولویت‌های مدیریت جدید است.

خطیبی با اشاره به ظرفیت‌های نیروی انسانی هپکو خاطرنشان کرد: امیدواریم با اتکا به دانش، تخصص و تجربه کارکنان این مجموعه، فصل جدیدی از رشد، اقتدار و پیشرفت در گروه صنعتی هپکو رقم بخورد.

برچسب ها: هپکو ، ماشین آلات سنگین
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