رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند آمریکا در هفته‌های آینده نیرو‌ها و هواپیما‌های بیشتری به اسرائیل اعزام می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که آمریکا در هفته‌های آینده در حال آماده‌سازی برای اعزام نیرو و هواپیما‌های بیشتری به رژیم تروریستی اسرائیل است.

بر اساس این گزارش‌ها و به نقل از منابع امنیتی صهیونیستی، در مطالبی که مورد بررسی قرار گرفته، هیچ تایید علنی از سوی پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) درباره این طرح مشخص یافت نشده است.

این رسانه‌ها اعلام کردند نیرو‌های آمریکایی که انتظار می‌رود وارد منطقه شوند، شامل نیرو‌های متخصص در حوزه‌های پدافند هوایی، پشتیبانی هوایی، عملیات لجستیکی و مدیریت عملیات خواهند بود. با این حال، تعداد دقیق نیروها، نوع هواپیما‌ها و زمان مشخص ورود آنها اعلام نشده و مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای این ماموریت نظامی نیز همچنان نامشخص است.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین بر ضرورت تفکیک این نیرو‌های تقویتی احتمالی از نیرو‌های آمریکایی که هم‌اکنون در رژیم تروریستی اسرائیل مستقر هستند تاکید کردند؛ شمار نیرو‌های فعلی آمریکا در اراضی اشغالی حدود ۳ هزار نفر برآورد می‌شود.

این رسانه‌ها همچنین گزارش دادند بخشی از تحرکات اخیر در چارچوب «روال معمول» جابه‌جایی و تعویض نیرو‌ها انجام می‌شود، در حالی که تحرکات گسترده‌تر به استقرار تجهیزات و ظرفیت‌های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا به‌عنوان اقدامی احتیاطی برای مقابله با تهدید‌های منطقه‌ای مربوط است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نیروهای آمریکا ، ارتش آمریکا ، پدافند هوایی
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