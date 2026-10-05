باشگاه خبرنگاران جوان - احسان احمدی‌سرخونی ،در این باره اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح دانش، مهارت و توانمندی‌های اجتماعی، گروهی متشکل از ۴۰ نفر از دختران جوان هرمزگانی عضو «طرح ملی یاس» در قالب یک اردوی جامع آموزشی، زیارتی و سیاحتی به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این دوره به مدت یک هفته برگزار می‌شود، افزود: سرانه در نظر گرفته شده برای اعزام هر نفر ۲۰ میلیون تومان است که در مجموع، اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان از محل منابع کمیته امداد به این اردو اختصاص یافته است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان هرمزگان با اشاره به اینکه این گروه از جوانان به‌تازگی به طرح ملی یاس پیوسته‌اند، تصریح کرد: برخلاف اردوهای تفریحی معمول، این برنامه با تمرکز ویژه بر جنبه‌های مهارتی و عقیدتی تدوین شده است؛ به‌طوری‌که شرکت‌کنندگان در طول این اقامت هفت‌روزه، در دوره‌های تخصصی توسعه فردی، تقویت اعتمادبه‌نفس، خودباوری و اصول کارآفرینی و کسب‌وکار حضور می‌یابند.

احمدی‌سرخونی در پایان با تأکید بر اهمیت توانمندسازی جوانان در جامعه، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، ایجاد بستری برای رشد، نقش‌آفرینی اجتماعی و پویایی جوانان جامعه هدف است.

شایان‌ذکر است در حال حاضر بیش از ۶ هزار دختر مجرد هرمزگانی در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال در طرح ملی یاس (یاران آینده‌ساز) عضویت دارند.

منبع خبر:کمیته امداد هرمزگان