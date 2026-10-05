باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گزارش «گروه رسانه‌ای چین» (CMG)، تأسیسات آزمایشی «BEST» — که با عنوان «خورشید مصنوعی» شناخته می‌شود — وارد مرحله اصلی ساخت شده است.

این تأسیسات در شهر «هفئی» (Hefei) در استان «آن‌هوئی» (Anhui) واقع در شرق چین در حال ساخت است. «BEST» یک توکامک (راکتور هم‌جوشی) ابررساناست که برای مطالعه «پلاسمای سوزان» طراحی شده است؛ حالتی که در آن دانشمندان تلاش می‌کنند پلاسمای فوق‌العاده داغ را با استفاده از میدان‌های مغناطیسی قدرتمند محصور کنند و بدین ترتیب، فرآیندی را که میلیارد‌ها سال است در درون ستارگان رخ می‌دهد، بازسازی نمایند.

از ژوئیه گذشته، قطعات کلیدی این تأسیسات به محل ساخت‌وساز منتقل شده‌اند. اکنون بیش از نیمی از کار‌های برنامه‌ریزی‌شده به پایان رسیده و مهندسان مونتاژ هسته راکتور را آغاز کرده‌اند.

در حال حاضر، عملیات نصب محفظه خلأ، سپر خنک‌کننده، آهنربا‌های توروییدی (حلقوی) و سایر قطعات دقیق در جریان است. محفظه خلأ مکانی است که واکنش هم‌جوشی در آن رخ می‌دهد؛ سپر خنک‌کننده برای محافظت از تجهیزات در برابر حرارت طراحی شده است؛ و آهنربا‌های ابررسانا میدان مغناطیسی مورد نیاز برای محصور کردن پلاسما را ایجاد خواهند کرد.

در چنین تأسیساتی، دمای پلاسما به صد‌ها میلیون درجه سانتی‌گراد می‌رسد؛ از این رو، نباید اجازه داد پلاسما با دیواره‌های راکتور تماس پیدا کند، زیرا چنین تماسی به تأسیسات آسیب می‌رساند. هدف چین، بازسازی فرآیندی است که منبع انرژی خورشید محسوب می‌شود.

پروژه «BEST» بر پایه هم‌جوشی گرماهسته‌ای (ترمون uclear) — همان فرآیندی که در درون خورشید رخ می‌دهد — استوار است؛ فرآیندی که در آن هسته‌های سبک اتمی با هم ترکیب شده و عناصر سنگین‌تری را تشکیل می‌دهند و در نتیجه، مقدار عظیمی انرژی آزاد می‌کنند.

این تأسیسات قرار است از ترکیبی از دوتریوم و تریتیوم (دو ایزوتوپ هیدروژن) استفاده کند. هنگامی که این دو با هم هم‌جوشی می‌کنند، هلیوم تولید شده و انرژی آزاد می‌شود؛ انرژی‌ای که دانشمندان امیدوارند در نهایت بتوانند آن را به برق تبدیل کنند.

به همین دلیل است که اغلب از چنین پروژه‌هایی با عنوان «خورشید مصنوعی» یاد می‌شود. البته هدف، خلق نسخه‌ای مشابه خودِ ستاره نیست، بلکه بازسازی مکانیزمی روی زمین است که خورشید از طریق آن انرژی خود را آزاد می‌کند.

گامی نخست به سوی انرژی هم‌جوشی در آینده

تکمیل ساخت پروژه «BEST» برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است. پس از آن، پژوهشگران امیدوارند امکان حفظ یک «پلاسمای سوزان» (burning plasma) پایدار را اثبات کنند؛ حالتی که در آن، خودِ واکنش هم‌جوشی به تداوم این فرایند کمک می‌کند.

متخصصان چینی امیدوارند که این پروژه تا سال ۲۰۳۰، پتانسیل تولید انرژی از طریق هم‌جوشی کنترل‌شده دوتریوم و تریتیوم را به اثبات برساند.

اگرچه تا ظهور نیروگاه‌های تجاری هم‌جوشی راه درازی در پیش است، اما پروژه «BEST» می‌تواند به دانشمندان در پاسخ به یکی از حیاتی‌ترین پرسش‌های حوزه انرژی در عصر حاضر کمک کند: آیا می‌توان با مهار واکنشی که در درون ستارگان رخ می‌دهد، منبعی پایان‌ناپذیر از انرژی پاک ایجاد کرد؟

منبع: Naukatv.ru