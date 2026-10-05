باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -امین الناصر، مدیرعامل شرکت سعودی «آرامکو»، در جریان مجمع «انرژی اینتلیجنس» در لندن اعلام کرد ذخایر نفت جهان به دلیل جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران به «سطح نگران‌کننده‌ای پایین» رسیده است.

الناصر تاکید کرد که نظام عرضه نفت تحت فشار قرار دارد و با توجه به محدود بودن گزینه‌های جایگزین در دسترس جهان، حاشیه ایمنی برای تضمین ثبات عرضه نفت به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است.

این اظهارات چند روز پس از توافق کشور‌های عضو گروه هفت برای عرضه مقادیر بیشتری از ذخایر نفتی خود به بازار‌ها مطرح شد؛ اقدامی که با هدف مهار افزایش قیمت‌ها و کاهش نگرانی‌های فزاینده درباره عرضه جهانی نفت انجام می‌شود.

در یک ماه اخیر، ذخایر استراتژیک نفت جهان تحت فشار فزاینده ناشی از اختلال در عرضه غرب آسیا قرار گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده از مجموع ۴۰۰ میلیون بشکه ذخایر اضطراری که کشورهای عضو در ماه مارس برای مقابله با بحران عرضه آزاد کردند، حدود ۳۲۵ میلیون بشکه تا اوایل اکتبر وارد بازار شده است؛ رقمی که بیش از ۸۰ درصد کل تعهدات را شامل می‌شود.

در آمریکا نیز سطح ذخایر راهبردی نفت به حدود ۲۸۳.۸ میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۸۲ است. واشنگتن در اواخر سپتامبر اعلام کرد آماده عرضه وام‌دادنی ۴۰ میلیون بشکه دیگر از ذخایر خود به شرکت‌های انرژی است.

منبع: المیادین