باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به جزئیات این رزمایش گفت: این تمرین با حضور ۱۹۰ کارشناس و نیروی آموزش‌دیده از حوزه‌های تأمین آب، برق، راهداری، مخابرات، خدمات شهری و امدادی انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، ۸۶ دستگاه ماشین‌آلات، تجهیزات راهسازی و پمپ‌های تخلیه آب برای مقابله با پیامدهای ناشی از سیلاب به‌کار گرفته شد.

احمد پویافر، فرماندار بندرعباس نیز با اشاره به پیش‌آگاهی‌های هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع سیل در اواخر فصل پاییز، تأکید کرد: برگزاری این تمرین با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های خدمت‌رسان و نهادهای امدادی برای مدیریت بحران‌های احتمالی صورت گرفته است.

منبع: صدا و سیما