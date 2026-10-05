مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: مانور عملیاتی مقابله با سیل، صبح امروز با هدف ارزیابی توان عملیاتی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در کوی آیت‌الله غفاری بندرعباس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به جزئیات این مانور گفت: این تمرین با حضور ۱۹۰ کارشناس و نیروی آموزش‌دیده از حوزه‌های تأمین آب، برق، راهداری، مخابرات، خدمات شهری و امدادی انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، ۸۶ دستگاه ماشین‌آلات، تجهیزات راهسازی و پمپ‌های تخلیه آب برای مقابله با پیامدهای ناشی از سیلاب به‌کار گرفته شد.

احمد پویافر، فرماندار بندرعباس نیز با اشاره به پیش‌آگاهی‌های هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع سیل در اواخر فصل پاییز، تأکید کرد: برگزاری این تمرین با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های خدمت‌رسان و نهادهای امدادی برای مدیریت بحران‌های احتمالی صورت گرفته است.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: هرمزگان ، سیل ، مانور
خبرهای مرتبط
بازسازی شهرک سیل زدگان در جاسک
برگزاری مانور آموزشی منطقه مرکز و جنوب وزارت نیرو در یزد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مامور انتظامی در حاجی آباد هرمزگان به شهادت رسید
آخرین اخبار
مامور انتظامی در حاجی آباد هرمزگان به شهادت رسید
کشف فرار مالیاتی ۴۷۴ میلیارد ریالی یک صرافی در هرمزگان
توقیف لنج حامل بیش از ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در جاسک