کنفدراسیون فوتبال آسیا محل دیدار تیم‌های المحرق بحرین و گل‌گهر ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به عمان منتقل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که قرار بود دیدار تیم‌های فوتبال المحرق بحرین و گل‌گهر ایران در دومین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، روز ۲۲ مهرماه در منامه بحرین برگزار شود، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از تغییر محل برگزاری این مسابقه خبر داد و ورزشگاه السیب عمان را به عنوان میزبان این دیدار انتخاب کرد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که گفته می‌شود بحرینی‌ها به دلیل برخی مشکلات از جمله عدم صدور ویزای بحرین برای اعضای تیم گل‌گهر، امکان میزبانی از این مسابقه را نداشته‌اند. به همین دلیل، AFC محل برگزاری بازی را تغییر داد و دیدار المحرق و گل‌گهر در عمان برگزار خواهد شد.

تغییر محل مسابقه، اما تنها مشکل پیش روی گل‌گهر نیست و نحوه سفر این تیم به عمان نیز همچنان با ابهام مواجه است. با توجه به بسته بودن برخی مسیر‌های پروازی، باشگاه گل‌گهر در تلاش است پرواز مستقیم به عمان را برای اعضای تیم فراهم کند و مذاکراتی نیز در این زمینه در حال انجام است.

در صورتی که امکان انجام پرواز مستقیم به عمان فراهم نشود، شاگردان مهدی رحمتی ناچار خواهند بود ابتدا به یک کشور واسطه سفر کنند و سپس راهی عمان شوند. در حال حاضر ترکیه یکی از گزینه‌های مطرح برای این مسیر است و احتمال دارد گل‌گهر ابتدا به این کشور سفر کرده و از آنجا راهی عمان شود.

گل‌گهر در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل الجزیره امارات به تساوی بدون گل رسید و حالا باید در دومین مسابقه این مرحله، روز ۲۲ مهرماه برابر المحرق بحرین قرار بگیرد؛ دیداری که به دلیل شرایط ایجادشده، نه در منامه بلکه در ورزشگاه السیب عمان برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، لیگ قهرمان آسیا
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