معاون وزیر علوم، باقی از پیشنهاد ایجاد «سکوی نمایشگاهی حوزه روستایی» با هدف اتصال ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور به نیاز‌های روستا‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس باقی معاون دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به حضور وزارت علوم در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری گفت: با توجه به ظرفیت بیش از ۶۰ پارک علم و فناوری، حدود ۲۹۰ مرکز رشد و بیش از ۱۶ هزار واحد فناور و دانش‌بنیان در کشور؛ وزارت علوم تلاش دارد دستاورد‌های فناورانه مرتبط با حوزه روستا را در این نمایشگاه عرضه کند.

وی افزود: پس از مکاتبه با ۳۱ استان، حدود ۴۶ شرکت فناور و دانش‌بنیان برای حضور در نمایشگاه معرفی و ثبت‌نام شده‌اند و مراحل ارزیابی آنها در حال انجام است.

باقی با بیان اینکه تقاضای فناوری از سوی روستا‌ها و عرضه آن از سوی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان انجام می‌شود، بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد تأکید کرد.

وی همچنین از فعالیت بیش از ۳۶۰۰ واحد فناور در حوزه کشاورزی خبر داد و گفت تاکنون ۷ مرکز نوآوری توسعه روستایی در پارک‌های علم و فناوری راه‌اندازی شده و توسعه این مراکز در سایر استان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت علوم، نبود هماهنگی و فعالیت جزیره‌ای دستگاه‌ها را یکی از چالش‌های حوزه روستایی دانست و پیشنهاد کرد با ایجاد یک سکوی نمایشگاهی تخصصی، ظرفیت دستگاه‌های مختلف، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در یک مسیر مشترک قرار گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استفاده از تفاهم‎نامه‌ها و همکاری میان وزارت علوم، معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، زنجیره عرضه فناوری تا تقاضای روستا‌ها تکمیل و از موازی‌کاری و دوباره‌کاری جلوگیری شود.

برچسب ها: فناوری ، کشاورزی
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