در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۹۸۴ هزار تن کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر شهید باهنر و شرق استان هرمزگان تخلیه و بارگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد احمدی‌زاده، معاون دریایی و بندری مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، با تشریح عملکرد این بنادر در ۶ ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی، مجموعاً ۹۴۲ هزار و ۴۴۶ تن کالای غیرنفتی و ۴۲ هزار و ۳۹۱ تن کالای نفتی در بنادر شهید باهنر و شرق استان تخلیه و بارگیری شده است.

وی در خصوص جزئیات عملیات کالاهای غیرنفتی افزود: از مجموع ۲۸۸ هزار و ۱۶۳ تن تخلیه و ۶۵۴ هزار و ۲۸۳ تن بارگیری صورت‌گرفته، ۳۸ هزار و ۴۵۶ تن به واردات، ۶۱۶ هزار و ۷۰ تن به صادرات، ۶۴ هزار و ۷۶۳ تن به ترانزیت، ۴۰ هزار و ۸۶۵ تن به کاپوتاژ و ۱۹۲ هزار و ۳۹۲ تن نیز به سایر عملیات اختصاص داشته است.

احمدی‌زاده درباره بخش کالاهای نفتی نیز بیان کرد: در این بخش شاهد تخلیه ۲ هزار و ۷۷۱ تن و بارگیری ۳۹ هزار و ۵۷۰ تن کالا بوده‌ایم که شامل ۵۴ تن واردات، ۷ هزار و ۷۱۴ تن صادرات، ۷۱۵ تن ترانزیت و ۲۳ هزار و ۸۰۷ تن کاپوتاژ است.

وی با اشاره به اهمیت تردد شناورها در بنادر شرق هرمزگان، بر تداوم ارائه خدمات بندری و دریایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری تأکید کرد.

گفتنی است، بندر شهید باهنر به عنوان سومین بندر ترانزیتی ایران و دومین بندر بزرگ استان هرمزگان، از بنادر چندمنظوره و قدیمی کشور است که در حوزه صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی، ترانزیت کالا و حمل‌ونقل مسافری داخلی و بین‌المللی نقشی راهبردی دارد. بهره‌مندی از تعرفه‌های مناسب لجستیکی، نزدیکی به بنادر کشورهای همسایه، وجود انبارهای مسقف و تجهیزات پورت‌اپراتوری، این بندر را به قطبی مهم در زمینه واردات و ترانزیت خودرو تبدیل کرده است.

شایان ذکر است مدیریت بنادر شرق هرمزگان شامل بندر شهید باهنر در بندرعباس و بنادر تیاب، سیریک و جاسک است.

برچسب ها: بنادر ، تخلیه ، هرمزگان
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