در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۶ هزار و ۸۴۰ واحد در سطح ۷ میلیون و ۷۹۰ هزار واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۶ هزار و ۸۴۰ واحد در سطح ۷ میلیون و ۷۹۰ هزار واحدی قرار گرفت؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۶۸۹ واحد در سطح ۲ میلیون و ۶۵ هزار واحدی ایستاد.

امروز سه نماد فملی، فارس و تابان بیشترین تاثیر و سه نماد داروند، فولاد و غزنجان پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس تهران بودند.

امروز ششصد وسی و نهمین شرکت پذیرفته شده" با نماد معاملاتی"زشک" در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار دوم بورس تهران و به شیوه ثبت سفارش، با قیمت ۹۹۵۴ ریال کشف قیمت و عرضه اولیه شد.

در این عرضه اولیه، مجموعاً بیش از ۱ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۶۵۶ کد معاملاتی به منظور خرید، اقدام به ثبت سفارش کردند. در نهایت ۱ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۸۵ کد معاملاتی، مقدار حداکثری ۲۱۱ سهم تخصیص داده شد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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