سازمان سنجش آموزش کشور نحوه پیگیری مغایرت نمره‌کل سابقه تحصیلی درج‌شده در کارنامه داوطلبان را اعلام کرد و از امکان اصلاح اطلاعات و متعاقب آن، تغییر رتبه کشوری و سهمیه داوطلبان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: داوطلبان در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات درج‌شده در کارنامه، از جمله نمره‌کل سابقه تحصیلی، رتبه کشوری، سهمیه و رتبه بومی استان، می‌توانند با مراجعه به سامانه درخواست به نشانی و ضمیمه کردن تصاویر صفحه اول شناسنامه و کارنامه، درخواست خود را برای بررسی و اصلاح اطلاعات ارسال کنند.

بر این اساس نمره‌کل سابقه تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور تحویل شده و در وضعیت علمی متقاضیان اعمال شده است.

سازمان سنجش تأکید کرد؛ متقاضیانی که درباره نمره‌کل سابقه تحصیلی خود سؤال یا درخواست بررسی مجدد دارند، باید صرفاً از طریق واحد «نتیجه» در کارنامه موضوع را پیگیری کنند. همچنین این دسته از متقاضیان برای پیگیری سوابق تحصیلی خود باید به مناطق، نواحی یا ادارات آموزش و پرورش شهرستان محل اخذ مدرک دیپلم مراجعه کنند و نیازی به مراجعه حضوری به سازمان سنجش آموزش کشور ندارند.

این سازمان همچنین اعلام کرد؛ در صورت تغییر در نمره‌کل سابقه تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش، امکان ویرایش انتخاب رشته متقاضیان در اواخر مهرماه فراهم خواهد شد و رتبه کشوری و سهمیه نیز متناسب با اصلاحات انجام‌شده، اصلاح می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، کارنامه متقاضیان پس از اصلاح شامل نمره‌کل سابقه تحصیلی، نمره‌کل نهایی، رتبه کشوری و سهمیه خواهد بود.

همچنین متقاضیان تهرانی برای پیگیری موضوع می‌توانند به سرای پژوهش دانش‌آموزی منطقه ۶، واقع در خیابان رامسر مراجعه کنند.

برچسب ها: سازمان سنجش کشور ، کنکور
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های بدون آزمون کنکور ۱۴۰۵
اراده و پشتکار، مهم‌تر از ضریب هوشی در مسیر موفقیت است
توصیه رئیس سازمان سنجش به پذیرفته‌شدگان کنکور: مراقب مشاوران و موسسات انتخاب رشته باشید + فیلم
آغاز انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵ از امروز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیشنهادهای بهبود معیشت معلمان به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود
آغاز مونتاژ «خورشید مصنوعی» در چین: گامی تازه به سوی انرژی هم‌جوشی هسته‌ای
قطره‌های بینی چه تأثیری بر قلب دارند؟
توصیه رئیس سازمان سنجش به پذیرفته‌شدگان کنکور: مراقب مشاوران و موسسات انتخاب رشته باشید + فیلم
توضیح سازمان سنجش درباره مغایرت نمره‌کل سابقه تحصیلی در کارنامه
جراحی صرع کودکان برای اولین بار در ایران انجام می‌شود /هشدار درباره خوددرمانی کودکان
آغاز بازبینی مدل اقتصادی پروژه فیبرنوری
آموزش و پرورش باید برای همه مردم رایگان باشد
فعالیت ۳۶۰۰ واحد فناور در حوزه کشاورزی/ توسعه مراکز نوآوری روستایی در دستور کار
تاثیر ترومای صوتی بر افت شنوایی
آخرین اخبار
آغاز ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های بدون آزمون کنکور ۱۴۰۵
ضرورت رعایت سبک زندگی سالم هم‌زمان با مصرف داروهای لاغری
درمان اختلالات روان‌پزشکی مقاوم به درمان با استفاده از روش‌های نوین
تاثیر ترومای صوتی بر افت شنوایی
وزیر آموزش و پرورش بر توسعه و تقویت همکاری‌های آموزشی ایران و عراق تاکید کرد
توضیح سازمان سنجش درباره مغایرت نمره‌کل سابقه تحصیلی در کارنامه
آغاز مونتاژ «خورشید مصنوعی» در چین: گامی تازه به سوی انرژی هم‌جوشی هسته‌ای
فعالیت ۳۶۰۰ واحد فناور در حوزه کشاورزی/ توسعه مراکز نوآوری روستایی در دستور کار
شناسایی یک محل فرود مناسب در مریخ توسط اخترشناس روسی
قطره‌های بینی چه تأثیری بر قلب دارند؟
پیشنهادهای بهبود معیشت معلمان به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود
جراحی صرع کودکان برای اولین بار در ایران انجام می‌شود /هشدار درباره خوددرمانی کودکان
آموزش و پرورش باید برای همه مردم رایگان باشد
آغاز بازبینی مدل اقتصادی پروژه فیبرنوری
توصیه رئیس سازمان سنجش به پذیرفته‌شدگان کنکور: مراقب مشاوران و موسسات انتخاب رشته باشید + فیلم
حمایت مالی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نخبگان و رتبه‌های برتر کنکور
جهش در شاخص زیربنای آموزشی؛ ارتقای رتبه تهران از بیست و هشتم به نوزدهم کشوری
آغاز انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵ از امروز
دنیامالی: با هدف ارتقای جایگاه ایران در ژیمنازیاد ۲۰۲۶ قدرتمند حاضر می‌شویم
رباتیک دانش‌آموزی ایران بر بام آسیا