باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: داوطلبان در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات درج‌شده در کارنامه، از جمله نمره‌کل سابقه تحصیلی، رتبه کشوری، سهمیه و رتبه بومی استان، می‌توانند با مراجعه به سامانه درخواست به نشانی و ضمیمه کردن تصاویر صفحه اول شناسنامه و کارنامه، درخواست خود را برای بررسی و اصلاح اطلاعات ارسال کنند.

بر این اساس نمره‌کل سابقه تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور تحویل شده و در وضعیت علمی متقاضیان اعمال شده است.

سازمان سنجش تأکید کرد؛ متقاضیانی که درباره نمره‌کل سابقه تحصیلی خود سؤال یا درخواست بررسی مجدد دارند، باید صرفاً از طریق واحد «نتیجه» در کارنامه موضوع را پیگیری کنند. همچنین این دسته از متقاضیان برای پیگیری سوابق تحصیلی خود باید به مناطق، نواحی یا ادارات آموزش و پرورش شهرستان محل اخذ مدرک دیپلم مراجعه کنند و نیازی به مراجعه حضوری به سازمان سنجش آموزش کشور ندارند.

این سازمان همچنین اعلام کرد؛ در صورت تغییر در نمره‌کل سابقه تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش، امکان ویرایش انتخاب رشته متقاضیان در اواخر مهرماه فراهم خواهد شد و رتبه کشوری و سهمیه نیز متناسب با اصلاحات انجام‌شده، اصلاح می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، کارنامه متقاضیان پس از اصلاح شامل نمره‌کل سابقه تحصیلی، نمره‌کل نهایی، رتبه کشوری و سهمیه خواهد بود.

همچنین متقاضیان تهرانی برای پیگیری موضوع می‌توانند به سرای پژوهش دانش‌آموزی منطقه ۶، واقع در خیابان رامسر مراجعه کنند.