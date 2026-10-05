آمریکا آرزوی زمین زدن صنعت هوایی ایران را به گور می برد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری امروز اظهار داشت: صنعت هوایی کشور طی ۴۷ سال گذشته همواره در معرض تحریم قرار داشته و با واژه تحریم بیگانه نیستیم.

وی افزود: اخیراً آمریکایی‌ها اعلام کردند که چند حوزه مهم و حیاتی کشور را هدف تحریم قرار می‌دهند که یکی از نخستین حوزه‌هایی که به آن اشاره شد، حوزه هوایی بود. بنابراین برای ما مسلم است که دشمنان به‌صورت جدی به دنبال آن هستند که صنعت هوایی کشور زمین‌گیر شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز به صراحت از اعمال تحریم‌های شدید علیه حوزه حمل‌ونقل هوایی ایران سخن گفته و در عمل نیز شاهد اجرای این سیاست‌ها از طریق تحریم شرکت‌ها و اعمال محدودیت از سوی برخی کشورها هستیم؛ اقداماتی که همچنان ادامه دارد.

شیرودی با بیان اینکه دشمن از هیچ تلاشی برای زمین‌گیر کردن صنعت هوایی ایران دریغ نمی‌کند، گفت: با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود و پروازهایی که در حال انجام است، نشان می‌دهد که با وجود همه تهدیدها و تحریم‌ها، صنعت هوایی کشور با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی تأکید کرد: آمریکایی‌ها آرزوی خاموش شدن چراغ صنعت هوایی ایران را دارند، اما تلاش مجموعه شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های فعال در حوزه خدمات و همه دست‌اندرکاران صنعت هوایی باعث شده است این چراغ همچنان روشن بماند.

پس از جنگ ۱۲ روزه حتی یک روز عادی در صنعت هوایی نداشتیم

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به شرایط صنعت هوایی پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: از بعد از جنگ ۱۲ روزه، شاید بتوان گفت که حتی یک روز طبیعی و نرمال در حوزه هوایی نداشتیم و هر روز با یکی از موضوعات از جمله بسته شدن فضای کشور، تحریم یا تهدید مواجه بودیم.

شیرودی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، تمرکز اصلی تهدیدها بر بستن فضای کشور بود، اما در ادامه شاهد اتفاقات دیگری نیز بودیم که به‌صورت مستقیم صنعت هوایی را تحت تأثیر قرار داد.

وی با اشاره به حملات صورت گرفته به زیرساخت‌های هوایی کشور اظهار کرد: دشمن صهیونیستی به هواپیماهای مسافربری و زیرساخت‌های فرودگاهی از جمله ترمینال‌ها، برج‌های مراقبت، باندهای پروازی و حتی رادارهایی که کاربرد غیرنظامی داشتند، حمله کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: این اقدامات نشان می‌دهد ادعاهایی که آمریکایی‌ها درباره حقوق بشر و رفاه مردم ایران مطرح می‌کنند، در حوزه هوایی با واقعیت فاصله دارد و مردم به‌صورت مستقیم آثار این اقدامات را مشاهده می‌کنند.

تحریم ۲۷ شرکت غیرنظامی، رفت‌وآمد مردم را هدف گرفته است

شیرودی با اشاره به تحریم‌های اخیر علیه شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل هوایی گفت: علاوه بر تحریم هواپیماهای مسافربری، اخیراً ۲۷ شرکت غیرنظامی که در حوزه جابه‌جایی و رفت‌وآمد مردم فعالیت می‌کنند نیز تحریم شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: نخستین آسیب این تحریم‌ها متوجه مردم است؛ چراکه رفت‌وآمد آنها و شرایط زندگی‌شان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و محدودیت‌های ایجادشده در نهایت مستقیماً به مردم آسیب می‌زند.

انتظار مردم از صنعت هوایی همچنان مربوط به شرایط پیش از جنگ است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به انتظارات مردم از صنعت هوایی گفت: نکته قابل توجه این است که توقعات مردم از صنعت هوایی همچنان مربوط به شرایط سال گذشته و پیش از وقوع جنگ است.

شیرودی افزود: همین موضوع نشان می‌دهد صنعت هوایی کشور توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد؛ چراکه مردم حتی در شرایط فعلی نیز زمانی که قصد سفر و استفاده از پرواز را دارند، انتظار دارند پروازها در شرایط عادی انجام شود و حتی با کوچک‌ترین تأخیر، مثلاً نیم ساعت یا یک ساعت، ابراز نارضایتی می‌کنند.

وی ادامه داد: مقایسه مردم همچنان با شرایط پیش از جنگ است و این موضوع نشان می‌دهد صنعت هوایی کشور تا چه اندازه قدرتمند عمل کرده که سطح انتظار مردم همچنان به شرایط عادی گذشته بازمی‌گردد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: مجموعه صنعت هوایی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا کمبودها و مشکلات موجود را کاهش دهد و به نقطه مطلوب مورد انتظار مردم بازگردد.

شیرودی با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده در صنعت هوایی اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود ناشی از اقدامات جنایتکارانه دشمن و بخشی نیز نتیجه از دست رفتن برخی زیرساخت‌های صنعت هوایی از جمله رادارهاست. همچنین بخشی از مشکلات به عدم دسترسی صنعت هوایی به امکانات و تجهیزاتی مربوط می‌شود که به‌دلیل محدودیت‌های موجود امکان استفاده از آنها فراهم نیست.

وی تأکید کرد: با تلاش و کوشش مجموعه فعالان حوزه هوایی، تلاش می‌کنیم این کمبودها را هر روز کمتر کنیم و صنعت هوایی کشور را به شرایط مطلوب مورد انتظار مردم بازگردانیم.

تأکید سازمان هواپیمایی بر بررسی کارشناسی وضعیت ناوگان

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره وضعیت ناوگان هوایی کشور گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، بحث ناوگان حمل‌ونقل هوایی است؛ به‌ویژه مطالبی که اخیراً در برخی رسانه‌ها درباره زمین‌گیری یک نوع خاص از هواپیما و دلایل آن مطرح می‌شود.

شیرودی با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی مسائل ناوگان هوایی افزود: در حوزه ناوگان، موضوعات مختلفی در بخش‌های کارشناسی و غیرکارشناسی مطرح می‌شود که لازم است با دقت و بر مبنای بررسی‌های تخصصی به آنها پرداخته شود.