تیم ملی فوتبال فلسطین در تورنمنت تدارکاتی بصره مقابل تیم ملی کشورمان قرار خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه «شفق نیوز» عراق در اخباری نوشت: تیم ملی فوتبال فیلیپین روز یکشنبه اعلام کرد که با وجود موافقت اولیه در حدود ۲ ماه پیش، در دیدار دوستانه برنامه‌ریزی‌شده مقابل عراق در بصره به میدان نخواهد رفت. تصمیم به انصراف، ناشی از عدم پایبندی فدراسیون فوتبال عراق به توافق اولیه برای تقبل هزینه‌های هیئت فیلیپینی، از جمله حمل‌ونقل، وعده‌های غذایی و سایر ملزومات لجستیکی بوده است.

در همین راستا، و به عنوان بخشی از برنامه آماده‌سازی تیم ملی عراق برای ماه نوامبر پیش‌رو، از فدراسیون فوتبال فلسطین دعوت شد تا در کنار تیم‌های ایران و لبنان، در یک بازی دوستانه (به جای تیم ملی فیلیپین) به میدان برود. گراهام آرنولد، سرمربی تیم ملی عراق، در چارچوب آماده‌سازی برای جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، خواستار برگزاری حداقل یک دیدار دوستانه با تیمی از شرق آسیا شده بود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه عراق قرار است در مرحله گروهی این مسابقات به مصاف سه تیم از شرق و مرکز آسیا، یعنی تاجیکستان، استرالیا و سنگاپور، برود.

فدراسیون فوتبال عراق روز دوشنبه فرمت برگزاری تورنمنت چهارجانبه و دوستانه بین‌المللی را که قرار است از ۹ تا ۱۷ نوامبر به میزبانی بصره برگزار شود، اعلام کرد. در این مسابقات که به منظور آماده‌سازی برای رقابت‌های پیش‌رو برگزار می‌شود، تیم‌های ملی عراق، لبنان، ایران و فلسطین حضور خواهند داشت. عراق در نخستین دیدار خود به مصاف لبنان می‌رود و ایران نیز در دومین بازی مرحله نیمه‌نهایی با فلسطین رو‌به‌رو خواهد شد.

بر اساس شیوه برگزاری مسابقات، دیدار‌های نیمه‌نهایی میان این چهار تیم انجام می‌شود؛ دو تیم پیروز به فینال راه می‌یابند تا برای کسب عنوان قهرمانی رقابت کنند و دو تیم بازنده نیز برای تعیین جایگاه‌های سوم و چهارم به مصاف هم می‌روند؛ بدین ترتیب، هر تیم در طول این تورنمنت دو بازی انجام خواهد داد.

میزبانی عراق در این تورنمنت، بخشی از برنامه آماده‌سازی تیم ملی است؛ این مسابقات فرصتی را برای کادر فنی فراهم می‌آورد تا میزان آمادگی بازیکنان را ارزیابی کنند و پیش از رقابت‌های رسمیِ پیشِ رو، تجربه و فرصت رویارویی با تیم‌های ملی گوناگون را برای آنان مهیا سازند.