باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد ایران، صیانت از حقوق شهروندی، جلوگیری از کم‌فروشی و ارتقای ایمنی، ۳۶۱ نازل سوخت مایع در جایگاه‌های عرضه سوخت استان مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، بازرسی از نازل‌های سوخت مایع موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت استان با هدف اطمینان از صحت میزان سوخت تحویلی به شهروندان انجام شد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برای نظارت بر صحت عملکرد نازل‌های سوخت مایع، مطابق قوانین و دستورالعمل‌های سازمان ملی استاندارد ایران، بازدید‌های مشترکی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از جایگاه‌های سوخت مایع استان انجام و نازل‌های سوخت مورد آزمون قرار گرفتند.

همت‌زاده با اشاره به اینکه نازل‌های سوخت مایع از تجهیزات اندازه‌گیری حجم محسوب می‌شوند، تصریح کرد: صحت عملکرد این تجهیزات تأثیر مستقیمی بر رعایت حقوق شهروندان دارد و به همین دلیل نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد آنها به‌صورت دوره‌ای در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا خطا در عملکرد نازل‌ها، رفع نقص در هنگام بازرسی انجام می‌شود تا از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری در ادامه از بازرسی و آزمون دوره‌ای ۱۲۷ باسکول وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی گفت: طبق ضوابط قانونی سازمان ملی استاندارد ایران، وسایل مورد استفاده در دادوستد عمومی از جمله باسکول‌های وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای، با هدف صیانت از حقوق متوازن آحاد مردم باید در فواصل زمانی معین به‌صورت دوره‌ای مورد بازرسی و آزمایش صحت عملکرد قرار گیرند.

همت‌زاده افزود: نصب برچسب گواهی آزمون معتبر صحت عملکرد باسکول‌ها در معرض دید نیز الزامی است و شهروندان باید بتوانند از معتبر بودن تأییدیه این تجهیزات اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه باسکول‌های وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای از تجهیزات مهم اندازه‌گیری در تبادلات تجاری و اقتصادی محسوب می‌شوند، اظهار داشت: درستی عملکرد این تجهیزات تأثیر مستقیم بر رضایت عمومی و عدالت اقتصادی دارد.

مدیرکل استاندارد استان ادامه داد: نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد باسکول‌های متعلق به شرکت‌های تولیدی و خدماتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، مرغداری‌ها، سیلو‌ها و مراکز خرید گندم به‌صورت دوره‌ای در دستور کار اداره‌کل استاندارد قرار دارد.

همت‌زاده تصریح کرد: به صاحبان باسکول‌های وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای غیر استاندارد، مهلت تعمیر و رفع نقص داده می‌شود و چنانچه این باسکول‌ها در آزمون مجدد با استاندارد مطابقت داشته باشند، گواهی تأییدیه برای آنها صادر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت برطرف نشدن مغایرت و عدم انطباق باسکول با استاندارد‌های تعیین‌شده، واحد‌های متخلف بر اساس قوانین و مقررات به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری همچنین از صدور ۳۰۲ گواهینامه تأییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت ایمنی آسانسور‌ها گفت: با توجه به اهمیت ایمنی این تجهیزات و بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، آسانسور‌های کششی از سال ۱۳۸۲ تحت پوشش استاندارد‌های اجباری قرار گرفته‌اند و از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نیز آسانسور‌های هیدرولیک مشمول این مقررات شده‌اند.

همت‌زاده افزود: این موضوع به شهرداری‌های استان نیز برای رعایت الزامات مربوط به صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: تمامی آسانسور‌های نصب‌شده در اماکن عمومی و ساختمان‌های دولتی موظف به رعایت استاندارد‌های ملی مرتبط هستند و اخذ گواهینامه استاندارد آسانسور، پیش‌شرط دریافت پوشش‌های بیمه‌ای است.

مدیرکل استاندارد استان با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات ایمنی در زمان بهره‌برداری از آسانسور‌ها اظهار داشت: آسانسور از جمله تجهیزات مشمول استاندارد اجباری است و دریافت تأییدیه ایمنی، شرط بهره‌برداری ایمن از آن محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نظارت مستمر بر فرآیند بازرسی و ارزیابی آسانسور‌ها با هدف صیانت از جان و مال شهروندان در دستور کار اداره‌کل استاندارد چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

همت‌زاده خاطرنشان کرد: مالکان و مدیران ساختمان‌ها باید پیش از پایان اعتبار تأییدیه ایمنی آسانسور، برای انجام بازرسی ادواری و تمدید اعتبار تأییدیه اقدام کنند.

وی یادآور شد: پورتال مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی Lift.inso.gov.ir به منظور نظارت بر فرآیند استانداردسازی آسانسور‌ها در دسترس شهروندان قرار دارد و دریافت تأییدیه ایمنی آسانسور تنها از طریق این سامانه قابل پیگیری خواهد بود.