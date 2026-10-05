 رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی کردستان از صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ و تقویت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: این سامانه طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در برخی ساعات، موجب بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید و تندباد‌های لحظه‌ای خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی _ نشمیل احمدیانی اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی می‌تواند در برخی مناطق با احتمال تگرگ، باد و گردوخاک محلی و مهاجر همراه باشد و شرایط جوی ناپایداری را در بخش‌هایی از استان ایجاد کند.

وی افزود: هشدار نارنجی صادرشده مناطق مریوان، بانه، سروآباد، شمال بیجار، زرینه، هزارکانیان، نساره، غرب سنندج و کامیاران و همچنین ارتفاعات مرکزی استان را دربر می‌گیرد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی کردستان بیان کرد: آبگرفتگی موقت معابر و مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها، خطر برخورد صاعقه، کاهش کیفیت هوا و اختلال در تردد از مهم‌ترین پیامد‌های فعالیت این سامانه بارشی پیش‌بینی شده است.

احمدیانی از شهروندان خواست در مدت فعالیت سامانه بارشی از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و افزود: مسافران در سفر‌های برون‌شهری ضمن رعایت احتیاط، از تردد در مناطق پرخطر و صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.

وی همچنین بر ضرورت خودداری از تردد‌های غیرضروری در دشت‌های استان در زمان فعالیت این سامانه تأکید کرد و گفت: شهروندان باید توصیه‌های هواشناسی و هشدار‌های دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان را جدی بگیرند.

برچسب ها: کردستان ، هواشناسی کردستان ، آبگرفتگی معابر و سیل
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