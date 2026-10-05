معاون شهردار تهران با رد ادعای افزایش ۲۰ هزار نفری کارکنان شهرداری از کاهش ۷۵۰۰ نفری کارکنان شهرداری در دوره ششم مدیریت شهری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران»، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در واکنش به ادعای پیروز حناچی، شهردار سابق تهران، درباره «اضافه شدن ۲۰ هزار نفر به بدنه شهرداری تهران از سال ۱۴۰۰ تاکنون» گفت: این ادعا با آمار رسمی وضعیت منابع انسانی در شهرداری تهران همخوانی ندارد و لازم است مشخص شود این عدد بر اساس چه مستندی بیان شده است.

مجید باقری اظهار داشت: از ابتدای این دوره مدیریت شهری تاکنون، بالغ بر ۱۲ هزار نفر از همکاران شهرداری تهران بازنشسته و یا از مجموعه خارج شده‌اند و در مقابل، حدود ۴۵۰۰ نفر پس از طی فرآیندهای قانونی از جمله کانون ارزیابی، گزینش و معاینات پزشکی جذب شده‌اند؛ بنابراین بر اساس ارقام موجود در سامانه‌های شهرداری، نه‌ تنها افزایش ۲۰ هزار نفری رخ نداده، بلکه تعداد نیروی انسانی شهرداری تهران حدود ۷۵۰۰ نفر کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: از مجموع ۴۵۰۰ نیروی جذب شده، حدود ۱۰۰۰ نفر برای تحقق مأموریت‌های ارتقای ایمنی در سطح تهران صرفاً متعلق به سازمان آتش‌نشانی بوده‌اند و حدود ۴۰۰ نفر هم با توجه به توسعه خطوط مترو تهران و نیاز به نیروی لازم، به عنوان راهبران اتاق فرمان و خطوط مترو جذب شده‌اند و مابقی جذب ها نیز نیروهای متخصصی هستند که به فراخور نیازهای تخصصی در حوزه‌های مهندسی، حقوقی، معماری و شهرسازی، نیروهای عملیاتی خدمات شهری و ... جایگزین نیروهای بازنشسته و خارج شده از شهرداری شده‌اند.

معاون شهردار تهران با اشاره به ساز و کارهای ثبت اطلاعات نیروی انسانی گفت: فرآیند جذب نیرو در شهرداری تهران دارای مراحل مشخص و قابل رصد است و اطلاعات نیروهای جذب‌شده در سامانه جامع سرمایه انسانی ثبت و حسب ضوابط موجود در سامانه شفافیت نیز که در دسترس عموم شهروندان است منتشر می‌شود؛ بنابراین موضوعی با این ابعاد را نمی‌توان صرفاً با بیان یک عدد خیالی و بدون ارائه مستندات مطرح کرد.

وی افزود: در راستای افزایش شفافیت، گزارش‌های جذب نیروی انسانی به صورت دوره‌ای در اختیار شورای اسلامی شهر تهران نیز قرار گرفته است؛ ضمن این‌که مطابق مصوبه و مجوز شورای شهر، در ازای هر دو نیروی خارج‌شده از شهرداری، مجوز جذب یک نیرو صادر شده است. بر همین اساس، با خروج بیش از ۱۲ هزار نفر، اگر سقف مقرر در مصوبه به طور کامل مورد استفاده قرار می‌گرفت، امکان قانونی جذب حدود ۶ هزار نفر وجود داشت؛ در حالی که جذب واقعی انجام‌شده از ابتدای این دوره مدیریت شهری حدود ۴۵۰۰ نفر و پایین‌تر از مجوز قانونی بوده است؛ در واقع آمار رسمی از کاهش میانگین سالانه ۱۵۰۰ نیروی شهرداری حکایت دارد.

باقری با بیان این که روایت مجعول «افزایش ۲۰ هزار نفری کارکنان» با واقعیت آماری نیروی انسانی شهرداری تهران فرسنگ‌ها فاصله دارد، گفت: عملکرد مدیریت شهری در حوزه سرمایه انسانی در این دوره، بر کنترل تعداد نیرو، جذب هدفمند برای جایگزینی بخشی از نیروهای خارج‌شده، چابک‌سازی ساختار نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری متمرکز بوده است.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: نقد کارشناسانه عملکرد مدیریت شهری حق هر نامزد انتخاباتی و هر شهروندی است، اما درباره موضوعات تخصصی و قابل اندازه‌گیری مانند نیروی انسانی، اعداد باید بر اساس مستندات و اطلاعات دقیق جامعه آماری مطرح شوند تا افکار عمومی دچار برداشت نادرست نشود؛ از سوی دیگر، تکنیک «دروغ بزرگ» و گزافه‌گویی برای تخریب دیگران روشی نخ‌نماست.

باقری با اشاره به قاعده‌ حقوقی «البیّنة عَلیَ المدّعی»، گفت: از آن‌جا که انتشار اطلاعات نادرست، از مصادیق آسیب به افکار عمومی است، ضرورت دارد که شهردار سابق اسامی ۲۰ هزار نفر و مستندات جذب آن‌ها را منتشر و در غیر این‌ صورت، غیرواقعی بودن این ادعا را در رسانه‌ها اعلام و از افکار عمومی عذرخواهی کنند.