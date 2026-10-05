باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، ‌ شهادت بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان خدوم نیروی انتظامی در دو جنگ تحمیلی و ددمنشانه را گواه روشنی از مسئولیت‌پذیری و فداکاری این نیرو عنوان کرد و با تاکید بر اینکه یاد و نام این شهیدان به یقین در حافظه مردم ایران به‌عنوان نمادهای ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از امنیت کشور همواره ماندگار خواهد بود، افزود: امروز بیش از هر زمان امنیت پایدار، در گرو همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، حضور آگاهانه و مسئولانه مردم و شکل‌گیری اعتماد متقابل میان جامعه و نهادهای تأمین‌کننده امنیت است.

رئیس جمهور همچین با تاکید بر لزوم تمرکز نیروی انتظامی بر پیشگیری، شناخت ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی، استفاده از دانش و فناوری‌های نوین و تقویت ارتباط با مردم عنوان کرد: پلیس توانمند، پلیسی است که پیش از وقوع حادثه، نشانه‌های خطر را بشناسد و با تکیه بر اطلاعات، فناوری و مشارکت اجتماعی، از شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است‌:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

امنیت، از بنیادی‌ترین نیازهای جامعه و از مهم‌ترین بسترهای زندگی آرام، پیشرفت و توسعه کشور است که بخش بزرگی از آن، حاصل تلاش شبانه‌روزی کسانی است که در نیروی انتظامی، مسئولیت دشوار پاسداری از نظم، امنیت و آرامش مردم را بر عهده دارند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در نگاه مردم عزیز ما، تنها یک نیروی حافظ نظم و قانون و مقابله‌کننده با جرم و ناامنی نیست بلکه نهادی است که هر روز در نزدیک‌ترین نقطه به زندگی مردم، از مرزها و شهرها تا جاده‌ها، محله‌ها و مراکز اجتماعی، مسئولانه برای حفظ امنیت و صیانت از حقوق و آرامش شهروندان تلاش می‌کند.

تجربه روزهای دشوار جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰‌روزه جلوه روشنی از مسئولیت‌پذیری و فداکاری نیروهای انتظامی در کنار دیگر نیروهای جان‌برکف کشور است. آنان در شرایطی که مراکز نیروهای انتظامی یکی از هدف‌های اصلی دشمنان بود و بی‌وقفه در معرض حملات قرار داشتند، مأموریت‌های متعدد و هم‌زمان خود را برای حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت مردم، کنترل تردد، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حفاظت از مراکز حساس و امدادرسانی به صدمه دیدگان ادامه دادند. آسیب‌دیدن ساختمان‌ها و مراکز انتظامی، هرگز آنان را از انجام وظیفه بازنداشت؛ نیروها جابه‌جا شدند، محل خدمت تغییر کرد و در برخی نقاط، مأموریت‌ها حتی در همان شرایط دشوار و با کمترین امکانات استمرار یافت که جای قدردانی دارد.

شهادت بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان خدوم نیروی انتظامی در طی دو جنگ تحمیلی و ددمنشانه، نیز گواه روشنی بر عمق این فداکاری است. یاد و نام این همه شهیدان به یقین در حافظه مردم ایران به‌عنوان نمادهای ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از امنیت کشور همواره ماندگار خواهد بود.

امروز بیش از هر زمان امنیت پایدار، در گرو همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، حضور آگاهانه و مسئولانه مردم و شکل‌گیری اعتماد متقابل میان جامعه و نهادهای تأمین‌کننده امنیت است. هر اندازه این اعتماد عمیق‌تر باشد، پلیس در پیشگیری از جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مدیریت هوشمندانه مسائل جامعه موفق‌تر خواهد بود.

در این مسیر، انتظار می رود نیروی انتظامی هم در کنار حفظ اقتدار و قاطعیت در برابر جرم و ناامنی، بیش از پیش بر پیشگیری، شناخت ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی، استفاده از دانش و فناوری‌های نوین و تقویت ارتباط با مردم تمرکز کند. پلیسِ توانمند، پلیسی است که پیش از وقوع حادثه، نشانه‌های خطر را بشناسد و با تکیه بر اطلاعات، فناوری و مشارکت اجتماعی، از شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کند.

دولت وفاق ملی، امنیت را زیرساخت عدالت، رفاه و پیشرفت کشور می‌داند و پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را برای انجام مأموریت‌های قانونی برای خود وظیفه و افتخار می داند. تقویت تجهیزات و فناوری‌های نوین، ارتقای توان حرفه‌ای و معیشتی کارکنان، حمایت از خانواده‌های آنان و فراهم کردن الزامات لازم برای انجام ایمن و مؤثر مأموریت‌ها، از ضرورت‌های این مسیر است.

هفته نیروی انتظامی، فرصتی برای قدردانی از فرماندهان، مدیران و کارکنان این نیرو در سراسر کشور و نیز ادای احترام به شهیدان، جانبازان و ایثارگران این عرصه و خانواده‌های صبور و فداکاری آنان است.

اینجانب با تبریک هفته نیروی انتظامی، یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر نظم و امنیت را گرامی می دارم و از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های آنان به‌ویژه در روزهای دشوار جنگ و بحران، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چنانچه رهبری شهید فرمودند «یکی از ستونهای استوار امنیت در کشور است» و امیدوارم تحت هدایت های رهبری عالی قدر، حضرت آیت الله حسینی خامنه ای (دامت افاضاته) و با تکیه بر سرمایه ارزشمند اعتماد مردم و حفظ کرامت شهروندان، همچنان در مسیر تأمین امنیت پایدار، هوشمند و مردم‌محور گام بردارد و در سایه این امنیت، ایران عزیز مسیر پیشرفت و آبادانی را با شتاب بیشتری طی کند.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران