باشگاه خبرنگاران جوان - فشار‌های سنگین اقتصادی، عدم قطعیت شغلی و تغییرات شتابان اجتماعی، چالش‌های روانی پیچیده‌ای را برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. در این میان، جامعه همچنان از مردان انتظار دارد که مسئولیت اصلی تامین مالی را بر دوش بکشند و در نقش تکیه‌گاهی شکست‌ناپذیر ظاهر شوند. واقعیت‌های سخت زندگی روزمره از یک سو توان روحی مردان را مستهلک می‌کند و انتظارات جامعه از سوی دیگر آن‌ها را از ابراز ضعف و ناتوانی بازمی‌دارد. این تناقض میان «ضرورت قوی ماندن» و «احساس فشار عمیق درونی»، زمینه‌ساز بروز نوعی افسردگی خاموش و سرکوب‌شده در آقایان می‌شود که اغلب از دید اطرافیان پنهان می‌ماند. ‌

افسردگی در آقایان معمولاً با نشانه‌های کلیشه‌ای و شناخته‌شده مانند گریه مداوم، ابراز صریح غم یا گوشه‌نشینی بروز نمی‌کند. نگرش‌های اجتماعی و انتظارات جامعه از مردان باعث می‌شود که آن‌ها احساسات ناخوشایند خود را سرکوب کنند. در نتیجه، این اختلال روان‌شناختی در قالب رفتارهای جایگزین، پرخاشگری و برون‌ریزی‌های هیجانی ظاهر می‌شود. برای مواجهه موثر با این چالش، خانواده‌ها نیازمند یادگیری مهارت‌های ویژه‌ای هستند تا بتوانند وضعیت موجود را مدیریت کنند و روند بهبود را سرعت ببخشند.

‌ نشانه‌های افسردگی مردانه