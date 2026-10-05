شرکت هواپیمایی عراق‌ایرویز اعلام کرد پرواز‌های مستقیم این شرکت به ایران از پنجشنبه ۸ اکتبر از سر گرفته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت هواپیمایی عراق ایرویز امروز دوشنبه اعلام کرد که پرواز‌های مستقیم خود به جمهوری اسلامی ایران را از پنجشنبه آینده از سر خواهد گرفت.

در بیانیه‌ای از وزارت حمل و نقل عراق آمده است: «مدیریت شرکت هواپیمایی عراق تصمیم گرفته است که پرواز‌های مستقیم این شرکت هواپیمایی ملی به جمهوری اسلامی ایران را از پنجشنبه آینده، ۸ اکتبر ۲۰۲۶، از سر بگیرد.»

در این بیانیه آمده است: «طرح عملیاتی جدید شامل پرواز‌های منظم روزانه بین فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف و فرودگاه‌های مشهد، تهران و اصفهان خواهد بود که به افزایش جریان روان ترافیک مسافر و ارائه گزینه‌های منظم حمل و نقل هوایی بین شهر‌های عراق و ایران کمک خواهد کرد.»

این شرکت خاطرنشان کرد که ازسرگیری پرواز‌ها در چارچوب تلاش‌های وزارت حمل و نقل برای فعال‌سازی مجدد حمل و نقل هوایی و تقویت ارتباط هوایی بین عراق و مقاصد مختلف منطقه‌ای انجام می‌شود.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: محاصره ایران ، هواپیمایی عراق ، فرودگاه نجف
خبرهای مرتبط
عراق: پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران به نجف از سر گرفته می‌شود
فرود هواپیمای ماهان در چین با وجود تهدید تحریمی آمریکا
النجباء: آیا پاسخ عراق به حمایت‌های ایران، توقف پروازهاست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چرخش رای لاتین‌تبار‌ها به سود دموکرات‌ها
حملات روسیه اقتصاد زادگاه زلنسکی را به مرز فروپاشی کشاند
نشست اضطراری عربستان، پاکستان و ترکیه در ریاض
عراقی‌ها به دنبال محدود کردن نفوذ آمریکا در بغداد
سانچز پارلمان اسپانیا را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کرد
خسارت شدید به خط لوله شرق-غرب عربستان و توقف دوباره انتقال نفت
بارزانی: دشمن ایران یا ترکیه نیستیم
پیشروی نیرو‌های یمنی در تعز؛ منزل العلیمی در کنترل یمنی‌ها
شهروند سوری به دست نیرو‌های اسرائیلی در سوریه کشته شد
آرامکو: ذخایر نفت جهان به سطح نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است
آخرین اخبار
مقام آمریکایی: واشنگتن از عربستان در مقابله با حملات انصارالله حمایت می‌کند
شنیده شدن چندین انفجار در ریاض؛ فرودگاه پرواز‌ها را متوقف کرد
سه نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند
چراغ سبز آمریکا به فروش میلیاردی تسلیحات به سه کشور عربی
المشاط: «معادلات یمن» تا پایان حملات و محاصره عربستان ادامه دارد
رشتنیکوف: اختلال در هرمز تجارت جهانی را با پیامدهای طولانی‌مدت مواجه می‌کند
سقوط بالگرد نظامی نیجریه با ۳۲ سرنشین
روبیو: آمریکا نسبت به امنیت پایگاه‌های خود اطمینان دارد
سفر گوترش به پاکستان برای گفت‌وگو درباره مذاکرات ایران و آمریکا
نتانیاهو تهدید به ترورهای بیشتر در غزه کرد؛ هرتزوگ هشدار داد
ازسرگیری پرواز‌های مستقیم عراق‌ایرویز به ایران از پنجشنبه
پاریس و برلین به دنبال سازوکاری برای مقابله سریع با فشارهای اقتصادی
آرامکو: ذخایر نفت جهان به سطح نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است
آمریکا نیرو و هواپیمای بیشتری به اسرائیل می‌فرستد
خسارت شدید به خط لوله شرق-غرب عربستان و توقف دوباره انتقال نفت
چرخش رای لاتین‌تبار‌ها به سود دموکرات‌ها
پیشروی نیرو‌های یمنی در تعز؛ منزل العلیمی در کنترل یمنی‌ها
عراقی‌ها به دنبال محدود کردن نفوذ آمریکا در بغداد
حملات روسیه اقتصاد زادگاه زلنسکی را به مرز فروپاشی کشاند
سانچز پارلمان اسپانیا را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کرد
نشست اضطراری عربستان، پاکستان و ترکیه در ریاض
تیراندازی در مهمانی جورجیا با ۲ کشته و ۳۵ زخمی
احتمال انتقال بخشی از نیرو‌های آمریکا از اروپا به آمریکای لاتین
ادامه بحران مدارس فرانسه؛ لکورنو با ۵ طرح وارد میدان شد
بارزانی: دشمن ایران یا ترکیه نیستیم
شهروند سوری به دست نیرو‌های اسرائیلی در سوریه کشته شد
قیمت نفت از مرز ۱۰۳ دلار در هر بشکه گذشت
نشست وزرای نفت شورای همکاری خلیج فارس در بحرین
خروج بمب‌افکن‌های B-۱ آمریکا از پایگاه فیرفورد انگلیس
فنلاند: هیچ مدرکی درباره احتمال حمله روسیه نداریم