باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت هواپیمایی عراق ایرویز امروز دوشنبه اعلام کرد که پرواز‌های مستقیم خود به جمهوری اسلامی ایران را از پنجشنبه آینده از سر خواهد گرفت.

در بیانیه‌ای از وزارت حمل و نقل عراق آمده است: «مدیریت شرکت هواپیمایی عراق تصمیم گرفته است که پرواز‌های مستقیم این شرکت هواپیمایی ملی به جمهوری اسلامی ایران را از پنجشنبه آینده، ۸ اکتبر ۲۰۲۶، از سر بگیرد.»

در این بیانیه آمده است: «طرح عملیاتی جدید شامل پرواز‌های منظم روزانه بین فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف و فرودگاه‌های مشهد، تهران و اصفهان خواهد بود که به افزایش جریان روان ترافیک مسافر و ارائه گزینه‌های منظم حمل و نقل هوایی بین شهر‌های عراق و ایران کمک خواهد کرد.»

این شرکت خاطرنشان کرد که ازسرگیری پرواز‌ها در چارچوب تلاش‌های وزارت حمل و نقل برای فعال‌سازی مجدد حمل و نقل هوایی و تقویت ارتباط هوایی بین عراق و مقاصد مختلف منطقه‌ای انجام می‌شود.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)