سخنگوی شهرداری تهران در رابطه با جزئیات اجرای طرح تورم صفر، یادآور شد: این طرح به شهروندان تهرانی اختصاص دارد. البته

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری با بیان اینکه ۶۵۳ مورد اصابت در جنگ ۴۰ روزه در تهران به ثبت رسید، اظهار کرد: نسبت به جنگ ۱۲ روزه با افزایش ۵۰۰ درصدی روبه رو بودیم. هزار و ۲۶۵ نفر در جنگ رمضان به شهادت رسیدند.

وی همچنین تصریح کرد: ۴۱ هزار واحد مسکونی آسیب جزئی دیدند و در این بخش سه هزار و ۶۰۰ خانواده در هتل‌ها اسکان یافتند. بخشی از این اسکان‌ها کمتر از ۴۸ ساعت بوده است.

سخنگوی شهرداری تهران با اعلام اینکه از این تعداد، نزدیک به سه هزار و ۲۰۰ نفر اسکان بیش از ۴۸ ساعت داشتند، یادآور شد: ۴۶ هتل در طول جنگ ۴۰ روزه و بعد از آن در خدمت خانواده‌ها بودند.

محمدخانی با بیان اینکه ۴۹ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی نیازمند به بازسازی جزئی و متوسط بازسازی شدند و بازسازی در این بخش به پایان رسیده است، گفت: از بیش از دو هزار واحد نیازمند به مقاوم سازی حدود ۵۵ درصد به دو هزار و ۳۷۰ خانواده ودیعه مسکن پرداخت شده و اسکان موقت آنها عملیاتی شده است. به بیش از هفت هزار خانواده نیز کارت هدیه خرید وسایل منزل ارائه شده است.

وی اعلام کرد: ۴۲۷ شهروند تهرانی با تلاش همکاران در حوزه آتش نشانی از زیر آوار بمباران‌ها نجات یافتند.

محمدخانی اضافه کرد: در جنگ اخیر، برخی از آتش نشانان به دلیل تعدد ماموریت‌ها و حضور دائمی در لحظات اولیه، دچار بیماری‌های تنفسی به دلیل استشمام گاز‌های شیمیایی موشک‌ها شدند.

وی افزود: در تمام دوره جنگ عرضه بی وقفه کالا‌های اساسی را در ۳۱۶ میدان تره بار و ۵۵ فروشگاه شهروند داشتیم. شهرداری مناطق ۱۲ و ۱۸، پایگاه بحران، میدان تره بار و فروشگاه شهروند شهرداری آسیب دیدند.

الگوبرداری شهر‌های دیگر از طرح تورم صفر

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه این جلسه در رابطه با جزئیات اجرای طرح تورم صفر، یادآور شد: این طرح به شهروندان تهرانی اختصاص دارد. البته دولت و شهردار تهران این خبر خوش را دادند که با دستور ویژه رئیس جمهور کمیته هفت نفره‌ای در دولت شکل گرفت که این طرح با مشارکت شهرداری‌ها به تمام شهر‌های دیگر توسعه یابد. وزیر کشور، دیگر وزرا و شهردار تهران در این کمیته حضور دارند و امیدواریم این مدل به خوبی در دیگر شهر‌ها نیز اجرایی شود.

وی همچنین تصریح کرد: این طرح برای نزدیک به ۱۰ میلیون تهرانی پیش بینی شده است. بر اساس آخرین آمار ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در تهران ساکن هستند و شناسایی شهروندان تهرانی بر اساس سامانه‌های موجود در مجموعه‌های مختلف و همچنین ثبت در سوپراپلیکیشن شهرزاد انجام می‌شود.

محمدخانی گفت: جاماندگان می‌توانند با ثبت کدملی و کدپستی در سامانه شهرزاد از این طرح بهره‌مند شوند.

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در وضعیت خوبی در دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری هستیم، اظهار کرد: شهرداری در پنج سال گذشته به صورت ایجابی و داوطلبانه وارد عمل شد و مسائل مرتبط با مدیریت یکپارچه شهری را پذیرفت. این مدل مسئولیت پذیری به مدیریت یکپارچه شهری بسیار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه در رئیس مجلس و رئیس جمهور دیدگاه مدیریت یکپارچه وجود دارد، یادآور شد: امیدواریم با نگاه و همراهی نمایندگان مجلس، این طرح به نقطه نهایی برسد. رئیس جمهور نیز معتقد است که باید بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها تفویض شود. در مدل بسیار موفق همکاری بین شهرداری تهران و دولت الگوی ارزشمندی در مدیریت یکپارچه شهری در حال شکل گیری است و حتی اگر به عمر این دوره هم قد ندهد، ما اقدامات را داوطلبانه و ایجابی انجام می‌دهیم.

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص تعیین خسارت اتوبوس‌های آسیب دیده در مسیر انتقال به سمت ایران، گفت: برخی از مدل‌های بیمه‌ای برای شرایط جنگی متعهد نمی‌شوند، اما مدلی در قالب بیمه برای جبران خسارات این اتوبوس‌ها در حال تهیه است تا مردم تهران متضرر نشوند. اگر بخواهیم معطل پیش بینی تمام شرایط در مدل‌های بین المللی شویم، باید مسیر را رها کنیم؛ لذا هم مسیر واردات اتوبوس‌ها و هم مدل جبران خسارات را دنبال می‌کنیم.

تغییر در خطوط ویژه

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد مدیریت خطوط ویژه بی آرتی و ایزوله نبودن این مسیر، اظهار کرد: وضعیت خطوط ویژه ما حتماً باید بهبود پیدا کند و راهکار‌های جدیدی در این زمینه وجود دارد. باید این پرسش را پرسید که آیا در تمام شریان‌های اصلی شهر بر اساس آنچه در دهه ۸۰ اتفاق افتاده، باید یک لاین را در طول ۲۴ ساعت به تردد اتوبوس اختصاص دهیم؟ تجربیات دنیا نشان می‌دهد که اینگونه نیست. ۴ تا ۶ ساعت برای اختصاص این خطوط به اتوبوس‌ها کافی است.

محمدخانی تأکید کرد: راهکار‌هایی برای هوشمندسازی و شهر هوشمند در دنیا وجود دارد که طرح HOV در همین راستا پیش بینی شده تا بتوان با دوربین‌های هوشمند، مسیر را در برخی ساعات به حمل و نقل تمام شهروندان اختصاص دهیم و در واقع به نوعی دیوار نامرئی ایجاد کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه در مدل هوشمند می‌توان تردد خودرو‌هایی همچون آمبولانس را پیش بینی کرد، یادآور شد: در مسیر میدان آزادی تا پایانه شرق با حذف نرده‌ها و نصب گلجای‌ها منظر هنری در شهر شکل می‌گیرد و در کنار آن، از بستر این طرح فیبر نوری و کابل‌های برق اجرا می‌شود و از سویی دیگر مسیر فعالیت متروباس‌ها نیز در این مسیر ایجاد می‌شود. تغییرات در این مسیر را با همراهی پلیس راهور دنبال می‌کنیم.

شفافیت بی سابقه در حوزه پسماند

محمدخانی با تأکید بر اینکه در مسیر پیمانکاران پسماند شفافیت بی سابقه‌ای شکل گرفت، گفت: ما در این بخش به صورت شفاف در مناطق کاملاً در جریان هستیم که چه تعداد پاکبان چه میزان فعالیت می‌کنند. متأسفانه در گذشته آمار مکتوب وجود داشت، اما وقتی این اعداد رسمی را با واقعیت میدانی تطبیق می‌دادیم تفاوت فاحشی را می‌دیدیم. ما فاصله بین این دو آمار را تقریباً حذف کردیم و اعداد با واقعیت میدانی هماهنگی دارد.

سخنگوی شهرداری تهران با اعلام اینکه این روند جدید به ما کمک می‌کند دقیق‌تر برنامه ریزی و عمل کنیم، اظهار کرد: از هزار بخش نشتی وجود داشت که این نشتی‌ها برطرف شد و نسبت به سال‌های قبل وضعیت بهتری داریم.

محمدخانی با بیان اینکه در اجرای طرح تورم صفر مهمترین نکته این است که ما در شرایط خاصی از کشور هستیم، اظهار کرد: در برخی حوزه‌های اجرایی به غیر از بخش نظامی دیگر بخش‌ها آرایش جنگی ندارند در حالیکه در شرایط جنگی و تشدید تحریم‌ها هستیم و باید تکالیف خود را متناسب با آن بازتعریف کنیم و کمتر به مرز وظایف توجه داشته باشیم.

وظیفه داریم به دولت کمک کنیم

سخنگوی شهرداری تهران با اعلام اینکه با اصرار بر روش‌های سنتی نمی‌توان شرایط جنگی را مدیریت کرد، یادآور شد: شهرداری در این زمینه هم وظایفی دارد و در طول سال‌ها به قوانین این بخش بی توجهی شده بود. ما حتماً وظیفه داریم به دولت کمک کنیم چراکه دولت به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات را مدیریت کند. این یک تکلیف شرعی و قانونی است که بتوانیم مشکلات مردم را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: طرح تورم صفر سرمایه در گردش است و شهرداری مستقیماً خرید انجام می‌دهد و به فروش می‌رسد و بلافاصله پس از خرید درآمد کسب می‌شود. شهرداری با توجه به شرایط ویژه سرمایه در گردش را در این بخش صرف می‌کند. عدد قابل توجهی از این هزینه‌ها پس از خرید مردم به شهرداری برمی گردد.

محمدخانی با بیان اینکه کسانی که نقد می‌کنند راهکار‌ها را بگویند، گفت: شهرداری تهران وظایف دیگری هم مثل خرید اتوبوس دارد؛ کمااینکه دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده و در شهر فعال هستند. در خرید اتوبوس‌های برقی اقدام بی نظیری صورت گرفته که در هیاهوی اتفاقات گم شده است. در منطقه ۱۲ که قلب تهران است، تمام اتوبوس‌ها برقی هستند و در تلاش هستیم که در محدوده ترافیک تمام اتوبوس‌ها برقی باشند.

به ندای رئیس جمهور پاسخ دادیم

سخنگوی شهرداری تهران با اعلام اینکه ما هم از تولیدکننده داخلی و هم خارجی اتوبوس خریده‌ایم، اظهار کرد: ما همچنان با نیاز مردم فاصله داریم، اما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم. به هرشکل نمی‌توانیم در برابر رئیس جمهور و وزیر خزانه داری ملعون آمریکا که می‌گوید تحریم‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده که بیشترین فشار به مردم ایران وارد شود، بی تفاوت باشیم. پیامی که رئیس جمهور داده که هر مجموعه‌ای می‌تواند کمک کند و باری از روی دوش دولت و مردم بردارد، مورد توجه ما در شهرداری بوده و در این زمینه وارد عمل شده‌ایم.

محمدخانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عملیات عمرانی خط ویژه میدان آزادی- پایانه شرق در حال اجراست، گفت: در تلاش هستیم بخشی از آن به زودی به نتیجه برسد. امیدواریم بخشی از این مسیر را بتوانیم همزمان با ورود اتوبوس‌های سه کابین به تهران به بهره برداری برسانیم.

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص کاهش زمان صدور پروانه در پایتخت، یادآور شد: گزارش این بخش توسط معاون شهرسازی شهردار و یا شهردار تهران ارائه خواهد شد. با بستر‌هایی که در حال فراهم شدن است، امیدواریم بتوانیم این مسیر را بدون دخالت افراد پیش ببریم و روند صدور پروانه کاهش یابد.

وی با تأکید بر اینکه طرح تورم صفر مبنایی بر اساس تجربه پنج ساله شهرداری تهران دارد، خاطرنشان کرد: ما مجموعه اقداماتی در این بخش در سال‌های اخیر انجام دادیم و این اقدام برای اولین بار انجام نشده است. ما این ایده را چند بار پیش بردیم و بازخورد‌های آن را دریافت کردیم. ما در دولت شهید رئیسی و هم در طول پنج سال برای حذف واسطه‌ها تلاش کردیم. ما در طول این چند سال قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی را در میادین میوه و تره با از ۲۵ تا ۴۰ درصد کمتر از سطح شهر عرضه کرده‌ایم.

مطالعات طرح تورم صفر از فروردین آغاز شد

محمدخانی با بیان اینکه برای این طرح یک شبه تصمیم گرفته نشده است، اظهار کرد: مطالعات و بررسی‌های این طرح از فروردین ماه آغاز شده و ظرفیتی را برای همکاری با دولت ایجاد کردیم. ۳۱۶ میدان میوه و تره بار و ۵۵ فروشگاه شهروند این ظرفیت را به ما می‌دهد که شبکه توزیع بسیار خوبی که داریم، در حوزه معیشت و کاهش دغدغه‌های مردم به کار گرفته شود.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: قرارداد‌های بلندمدت در این زمینه منعقد شد و از سویی دیگر واردات را هم برای خرید‌های بزرگ دنبال کردیم. ما در این طرح به تکلیف خود عمل می‌کنیم و مسیر علمی و کارشناسی را پیش می‌بریم.

وی با اعلام اینکه سهمیه ماهانه برای طرح تورم صفر پیش بینی شده است، اظهار کرد: افراد پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه شهرزاد، اسامی فروشگاه‌ها و میادین اطراف را دریافت خواهند کرد. در تلاش هستیم که دستگاه‌های عابربانک فروشگاه‌ها برای این اجرای طرح به سامانه متصل شوند.

محمدخانی با اشاره به اجرای طرح مادرانه، خاطرنشان کرد: خرید از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره بار، استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی و استفاده از برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی و مراکز هنری همچون سینما‌های شهرداری تهران از جمله خدمات این طرح است.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه با این وجود پروژه‌های عمرانی ما هم اجرایی شده است، اظهار کرد: ما هر هفته یک خبر خوش برای شهروندان داریم. با توجه به سفر هموطنان به تهران، وقتی خدماتی در پایتخت ارائه می‌شود، در واقع خدمت به تمام مردم ایران است.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: بیش از ۳۲ هزار تماس با شماره‌های اعلامی شهرداری گرفته شد. همچنین ۱۶۸۳ ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها را داشتیم. نقطه درخشان دیگر حضور گروه‌های جهادی و بستری بود که مدیریت شهری فراهم کرد. بیش از ۱۵ هزار نیرو‌های جهادی در بخش‌های مختلف ازحوزه‌های فرهنگی و اجتماعی گرفته تا خدمات شهری و بهشت زهرا از استان‌های مختلف کمک کردند. از اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی در حوزه‌های روانشناسی در این گروه‌ها کمک گرفتیم تا افرادی که برای نصب شیشه و کار‌های عمرانی کمک می‌کردند.

تعداد اتوبوس‌های دوکابین باید به ۴۰۰ اتوبوس برسد

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص ارزش ریالی اتوبوس‌های مورد هدف قرار گرفته و هدیه به مادران گفت: شهردار تهران جزئیات کامل طرح و بسته مادرانه را در راستای طرح فرزندآوری را اعلام می‌کنند. در بحث اتوبوس‌ها نیز از مجموع ۲۰۰ اتوبوس دو کابین خریداری شده از چین، الان ۱۰۱ دستگاه در شهر در حال فعالیت است. تمام این اتوبوس‌ها در شرایط ادعای آمریکا مبنی بر محاصره کامل و همه جانبه علیه کشور وارد شده است.

وی افزود: بخش دیگری از آنها ۳۱ دستگاه است که در گمرک قرار دارد که عملیات ترخیص انجام شده و بخشی از محموله‌ها مورد اصابت موشک‌های آمریکایی قرار گرفت. عدد خسارت را اعلام نمی‌کینم هر چند می‌توان بر اساس قیمت اتوبوس‌ها، میزان خسارت را محاسبه کرد. با این حال بنای ما بر این است که نقش خود را به صورت فعال ایفا کنیم به این معنا که اگر این اتوبوس‌ها آسیب دید، مقدمات نهایی شدن قرارداد ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیگر را فراهم کردیم. دربحث اتوبوس‌های ۲۶ متری معروف به متروباس نیز کار خرید انجام شده و امیدواریم آنها به سلامت وارد کشور کنیم. در مجموع، تعداد اتوبوس‌های دوکابین ما باید به ۴۰۰ اتوبوس برسد.

بحث فنر قیمتی مطرح شده در انتقادات اتفاق نخواهد افتاد

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص انتقادات به طرح تورم صفر گفت: طرح تورم صفر، طرح ویژه اقتصادی است بر مبنای تجربیات‌مان در ۵ سال در موضوع توزیع کالا‌های اساسی با استفاده از ظرفیت شبکه‌ای که در شهرداری داریم و از مجموع این تجربیات و مطالعات استفاده کردیم. مطالعات و جلسات کارشناسی آن از اواخر فروردین امسال شروع شد.

محمدخانی بیان کرد: ناشی از همین تجربیات، حتی قبل از آغاز تورم صفر به طور میانگین ۲۵ درصد و در برخی از کالا‌ها تا ۴۰ درصد قیمت کالا‌ها و خدمات ما از سطح شهر کمتر است؛ بنابراین در حداقلی‌ترین حالت پس از پایان این دوره ۶ ماهه تثبیت قیمت، این چند قلم کالا، به فرض که به شرایط قبل از آن برگردیم باز هم قیمت‌های ما نسبت به خرده فروشی‌ها و بازار آزاد شهر کمتر است. بر همین اساس، بحث فنر قیمتی مطرح شده در انتقادات اتفاق نخواهد افتاد.

وی عنوان کرد: قرار است این مدل در شهر‌های دیگر هم انجام شود و دور جدید در تهران‌نیز قرار است انجام شود. کار‌های کارشناسی دوره بعدی این طرح در شهرداری آغاز شده و برای بعد از فرودین سال آینده ادامه برنامه و ادامه مسیر را برای طرح تورم صفر داریم.

برای انرژی خورشیدی برنامه داریم

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص تامین روشنایی شهر گفت: شهرداری در این زمینه وظایف مشخصی دارد که آنها را انجام دادیم. بخشی از اقدامات هم که با توجه به شرایط حوزه انرژی و ناترازی ها، توسط دولت انجام می‌شود، مقطعی و گذرا است. تفاهم خوبی بین شهرداری و وزارت نیرو انجام شده که نتیجه آن، بسته انرژی است که بعد از طرح تورم صفر و طرح مادرانه، معرفی بسته انرژی را خواهیم داشت. ضمن اینکه اقداماتی را برای کاهش مصرف در بحث انرژی و روشنایی شهر خواهیم داشت.

محمدخانی بیان کرد: استفاده از انرژی خورشیدی و تغییر نوع لامپ‌ها را در برنامه داریم تا تامین روشنایی و کاهش مصرف را با همکاری با دولت شاهد باشیم تا یک روشنایی پایدار در سطح شهر داشته باشیم.

در تمام شاخص‌ها رکورد‌هایی را بر جای گذاشتیم

وی در پاسخ به سوالی با این عنوان که آیا رایگان شدن نیرو‌های طرح تورم صفر به قیمت کاهش اعتبارات عمرانی تمام می‌شود، یا خیر؟ توضیح داد: برای اینکه ببینیم شهرداری به وظایف خود عمل می‌کند یا خیر می‌توانیم مقاییسه‌ای بین اقدامات شهرداری در زمینه‌های مختلف با ادوار قبلی انجام دهیم. می‌توان ادعا کرد که در این دوره در تمام شاخص‌های مدیریتی شهری رکورد‌هایی را بر جای گذاشتیم که با هیچ کدام از ادوار گذشته شهرداری قابل مقایسه نیست. فقط در سه ماه گذشته پروژه‌های عمرانی افتتاح شده در شهر را مرور کنید. یک لاین پروژه شاخه غربی یادگار افتتاح شد و در ۴۵ روز آینده لاین بعدی آن نیز افتاح می‌شود. آزادراه شوشتری را قبل از ان افتتاح کردیم. افتتاح اصلاح تقاطع‌ها و پل‌ها را داشتیم که یکی از آنها زیرگذر میدان سپاه بود که با اسقبال خوب مردم مواجه شد. خبرخوب اینکه شنبه هفته آینده پل روگذر غرب به شمال میدان توحید از خیابان ستارخان مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: در حوزه‌های عمرانی، حمل و نقل و خدمات شهری اقدامات زیادی انجام شد. خبر خوش دیگر اینکه فاز دوم روددره فرحزاد نیز به زودی افتتاح می‌شود؛ بنابراین به صورت حداکثری در بحث وظایف مان پیش می‌رویم. هفته‌ای نیست که در شهر تهران یک خبر خوش را از طرف مدیریت شهری نشنویم. پروژه‌ها در این شرایط جنگی ته تنها متوقف نشده بلکه هر هفته پروژه‌ها تکمیل و افتتاح می‌شوند. به زودی بهره‌برداری ایستگاه حرم را در بخش تکمیلی خط ۶ خواهیم داشت و در کنار آن در این دوره عملیات ۴ خط جدید مترو را همزمان آغاز کردیم.

محمدخانی اظهار کرد: علاوه بر این، اصرار داریم اقداماتی را در موضوعاتی مثل معیشت و انرژی نیز انجام دهیم و بین اینها تفکیک قائل نیستیم و همه این اقدامات را وظیفه خودمان می‌دانیم.

اماکن توزیع اقلام تورم صفر افزایش می‌یابد

محمدخانی درباره منابع طرح تورم صفر بیان کرد: این طرح یک مدل اقتصادی است متناسب با تحریم و محاصره اقتصادی. ما نمی‌توانیم نسبت به ادعای روسا و مدیران پلید امریکا مبنی بر ایجاد فشار به مردم، بی‌تفاوت باشیم. بخشی از تامین مالی را به عنوان سرمایه در گردش انجام می‌دهیم. در واقع این مبلغ هزینه شده بر می‌گردد و دوباره هزینه می‌شود تا گردش مالی را در این موضوع داشته باشیم.

وی یادآور شد: متناسب با جمعیت تهران و میزان مشتریان و مخاطبان یک سهمیه‌ای به شهروند و هر خانوار اختصاص داده شده تا یک کنترلی روی این موضوع داشته باشیم؛ بنابراین محاسبه دقیقی داریم تا این سرمایه در گردش را مدیریت کنیم. سعی کردیم با همکاری دولت، واردات را مستقیم انجام دهیم، واسطه‌ها را برای کاهش محاسبات قیمتی حذف کردیم و با اختصاص سرمایه در گردش و پیش خرید‌ها و حذف دلال‌ها و واردات مستقیم توانستیم قیمت‌ها را کاهش دهیم. تلاش ما این است در هفته‌های آینده تعداد میادین میوه و تره بار را برای طرح تورم صفر افزایش دهیم و آن را به ۲۰۰ میدان تره‌بار با اولویت مناطق مرکزی و جنوبی شهر برسانیم.