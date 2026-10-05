باشگاه خبرنگاران جوان _ جلال حمه‌حسنی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۸ میلیون مترمکعب CNG در استان کردستان مصرف شده است که استفاده از این سوخت پاک، علاوه بر صرفه اقتصادی، به کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی نیز کمک می‌کند.

وی افزود: مصرف این میزان CNG در نیمه نخست امسال موجب صرفه‌جویی بیش از ۵۸ میلیون لیتر در مصرف بنزین استان شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به استقبال شهروندان از CNG و افزایش مصرف این سوخت پس از اجرای طرح تغییر نرخ بنزین کارت اضطراری مجاری عرضه در شهریور ماه، گفت: ظرفیت مناسب برای پاسخگویی به نیاز شهروندان در جایگاه‌های CNG استان فراهم شده است.

حمه‌حسنی تصریح کرد: ۳۳۶ نازل در جایگاه‌های CNG استان فعال است و کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌صورت مستمر وضعیت عملکرد و تجهیزات فنی جایگاه‌ها را برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان پایش می‌کنند.

وی ادامه داد: کالیبراسیون دیسپنسر‌های تمامی جایگاه‌های CNG استان انجام شده و جایگاه‌ها گواهینامه سلامت را از اداره استاندارد دریافت کرده‌اند.