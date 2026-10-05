شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات استخدامی طرح مهرآفرین ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست کرد تا به این مشکل رسیدگی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح مهرآفرین یکی از برنامه‌های استخدامی دولت دهم بود که با هدف جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی، به مرحله اجرا گذاشته شد. اما مدتی است معلمان این طرح با مشکل تبدیل وضعیت و نداشتن کد استخدامی ابراز نگرانی کردند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وآرزوی بهترین‌ها برای شما خبرنگاران دلسوز، خواهش می‌کنم پیگیراین موضوع باشید. دردوره قبل مجلس شورای اسلامی ودرجریان رتبه بندی نمایندگان مجلس مصوب کردن که به تمام نیرو‌های پیمانی مهرآفرین وزارت آموزش وپرورش کداستخدامی داده شودامسال به یک عده که مدنظرخودشون بود کداستخدامی دادن وما بقی بلاتکلیف ماندیم. من ۱۸ سال سابقه پیمانی و۸ سال هم سابقه حق التدریسی دارم. از شما درخواست دارم به این مشکل رسیدگی کنید.

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