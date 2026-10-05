کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال شفاف سازی در پرونده قرارداد یاسر آسانی با باشگاه استقلال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - پرونده یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال، وارد مرحله جدیدی شده و حالا کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز درباره وضعیت قرارداد این بازیکن از باشگاه استقلال و فدراسیون فوتبال ایران توضیح خواسته است.

آسانی در ابتدای فصل در مقطعی قصد جدایی از استقلال را داشت، اما پس از مذاکرات با مدیران باشگاه تصمیم گرفت به همکاری خود ادامه دهد و در جمع آبی‌پوشان باقی بماند. با این حال، ادعای فسخ یکطرفه قرارداد این بازیکن باعث شد برخی باشگاه‌های داخلی نسبت به حضور او در ترکیب استقلال اعتراض و شکایت کنند.

کمیته انضباطی تاکنون این اعتراض‌ها را نپذیرفته و حضور آسانی در مسابقات نیز ادامه داشته است، اما با مطرح شدن موضوع در سطح کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه استقلال باید مستندات مربوط به قرارداد این بازیکن و نحوه ادامه همکاری با او را به AFC ارائه کند.

مسئولان استقلال تأکید دارند قرارداد آسانی معتبر است و هیچ فسخ قانونی از سوی این بازیکن صورت نگرفته است. اکنون باید دید پاسخ مستند باشگاه به AFC می‌تواند به این پرونده پایان دهد یا ماجرای قرارداد آسانی همچنان برای استقلال دردسرساز خواهد بود.