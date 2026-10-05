باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سرهنگ علی رفیعی امروز در یک نشست خبری، گفت: در تهران بزرگ ۵۰۰ هزار واحد صنفی داریم که ۱۵۰ هزار از آنها غیرمجاز هستند. همچنین ۱۷۸ اتحادیه شامل اتاق‌های اصناف تهران، شمیران و ری در حال فعالیت هستند و شش مرکز صدور مجوز و کنترلی نیز فعال هستند.

وی با بیان اینکه پلیس در کنار اصناف است گفت: ما این افتخار را داریم که حامی اصناف هستیم و هیچوقت تلاش نکردیم در تقابل و مقابل آنها باشیم. کسی که در واحد صنفی امرار معاش می‌کند نیاز به امنیتی دارد که پلیس آن را برقرار می‌کند تا افراد در محل امن فعالیت اقتصادی انجام دهند و در همین راستا طرح‌های مختلفی داریم.

وی درباره علت پلمب برخی کافه‌ها در تهران، افزود: وقتی واحد صنفی برای دریافت مجوز فعالیت مراجعه می‌کند ما موارد بسیاری را بررسی و مجوز صادر می‌کنیم، اما در برخی موارد شاهد هستیم افراد پس از اخذ مجوز، تخلف انجام می‌دهند. مثلا برخی کافه‌ها پیاده‌رو‌ها را اشغال می‌کنند و خدمات خود را بیرون از محل ارائه می‌دهند بعنوان مثال خیابان سنایی و ایرانشهر محلی برای دور دور و بساط کردن شده و کافه‌ها نیز سدمعبر می‌کنند که ما با آنها برخورد می‌کنیم.

رییس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران ادامه داد: معبر عمومی متعلق به شهروندان است و حتی شهرداری نیز مالک خیابان نیست و هیچ واحد صنفی نباید مقابل مغازه خود را اشغال کند.

رفیعی گفت: ما شرایط اقتصادی و جنگی که بر کشور است را در نظر می‌گیریم و براساس آن تذکر، ارشاد، آموزش و نظارت را انجام می‌دهیم و اگر باز هم تخلف شود اقدام به پلمب می‌کنیم و در صورت استمرار، پروانه کسب باطل می‌شود.

وی افزود: متاسفانه برخی کافه‌ها رویکرد ابتذال دارند، یعنی باید فقط قهوه و چایی ارائه کنند، اما قلیون، دی جی و ابزار قمار می‌آوردند که ممکن است به محلی برای رقص و پایکوبی تبدیل شود که با آنها برخورد می‌کنیم. اگر متصدیان فقط در رسته خود فعالیت کنند این تخلفات رخ نمی‌دهد.

رییس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران ادامه داد: ۲۵۰۰ واحد صنفی انواع کافه داریم و حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد کافه نیز در حال دریافت مجوز هستند.

وی افزود: عدم حضور متصدی و مباشر در واحد‌های صنفی تخلف است و این افراد باید بر مشتری‌ها نظارت کنند و نباید اجازه تخلف به مشتریان را بدهند. حتی اگر مشتری نوشیدنی غیرمجاز روی میز بگذارد مسئولیتش با متصدی واحد صنفی است.

رییس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران درباره هوم اسکول‌ها ادامه داد: مراکز آموزشی شامل مدارس و دانشگاه‌ها در حوزه ما نیستند مگر اینکه جرم مشهودی اتفاق بیوفتد و اگر موردی باشد به حراست آموزش و پرورش اطلاع می‌دهیم.

تشدید نظارت بر مراکز اقامتی

وی با اشاره به بازدید و نظارت بر مراکز اقامتی، گفت: طرح‌های زیادی برای نظارت بر این مراکز داریم و این نظارت در مناسبت‌های خاص تشدید می‌شود.

رییس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران با اشاره به فعالیت تعدادی پلتفرم که خانه‌های مبلی را ساعتی اجاره می‌دهند، گفت: پلیس فتا به طور دقیق پلتفرم‌هایی که خانه‌های مبله و ساعتی اجاره می‌دهند بررسی و با متخلفین برخورد می‌کند.

سرهنگ رفیعی گفت: شهرداری متولی برخورد با سدمعبر از جمله دستفروش‌هاست؛ اما با پلیس نیز همکاری صورت می‌گیرد و این افراد فقط بعد از تعطیلی بازار محدوده فعالیتشان می‌توانند فعالیت کنند.

رییس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران همچنین گفت: از یک ماه پیش یکی از مطالبات مردم از ما رفع سدمعبر‌ها بود بعنوان مثال در مرکز شهر مثل خیابان بهشتی نمایشگاه داران خودرو خیابان و پیاده‌رو‌ها را سد میکردند که ما با این افراد جلسه گذاشتیم و به آنها مهلت دادیم و بعد با افراد متخلف برخورد کردیم.

سرهنگ‌رفیعی درباره نظارت بر عطاری‌ها نیز گفت: طرحی ۲ سال است اجرا می‌شود که بر اساس آن عطاری‌ها، قهوه خانه و باشگاه‌های بدنسازی را نظارت می‌کنیم، چون در این اصناف آسیب‌پذیری بیشتر است. افرادی که در برخی محلات مثل شوش و مولوی معتاد بودند هم باعث برهم خوردن چهره زیبای شهر بودند و هم، باعث ترس افراد بودند و متوجه شدیم برخی عطاری‌ها مواد روان گردان یا مواد مخدر به این معتادان می‌فروختند که با آنها برخورد کردیم.

وی افزود: شهروندان باید به این مسئله توجه کنند که اگر می‌خواهند داروی گیاهی تهیه کنند باید به عطاری بروند، اما دارو‌های شیمیایی باید در داروخانه‌ها توزیع شود و در غیر این صورت ممکن است عوارضی داشته باشد.

رییس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران ادامه داد: اتباع خارجی که می‌خواهند در صنوف مختلف فعالیت کنند و مجوز بگیرند اولا باید ورودشان مجاز باشد و مجوز اقامت داشته باشند دوما باید مجوز کار نیز داشته باشند.

برخورد با مالکان صنوفی که از اتباع غیرمجاز استفاده کنند

سرهنگ‌رفیعی گفت: همچنین اتباع غیرمجاز نمی‌توانند در واحد‌های صنفی کار کنند و این امر تخلف نیست و جرم است و مالکان صنوف باید به این مسئله توجه کنند وگرنه با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: ما دائما اتحادیه‌های مربوط به دوخت و توزیع لباس را نظارت می‌کنیم و لباس‌های بدون دکمه و توری اگر تولید شود و به ما گزارشی ارسال شود با آنها برخورد می‌کنیم.

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران درباره تخلف میلی گُلد دامه داد: هفته گذشته مشتریان جلوی این واحدصنفی میلی گُلد تجمع کردند که ما با مسئول آن صحبت کردیم و هم حق با مشتری است و هم با شرکت مذکور که این شرایط باید بررسی شود.