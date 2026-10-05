استقلال همچنان درگیر پرونده‌های خارجی است؛ پرونده‌هایی که می‌توانند برای آبی‌پوشان دردسرساز شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال همچنان با تبعات پرونده‌های حقوقی گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ پرونده‌هایی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی، می‌توانند فعالیت این باشگاه در نقل‌وانتقالات را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

بخشی از این پرونده‌ها مربوط به قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی سابق استقلال است که اختلافات مالی میان طرفین، کار را به فیفا و مراجع بین‌المللی کشانده است. در چنین شرایطی، مدیران استقلال علاوه بر مسائل جاری باشگاه، باید برای تعیین تکلیف بدهی‌ها و جلوگیری از صدور احکام جدید نیز اقدام کنند.

بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال در مقطعی از فصل نیز یکی از نتایج همین مشکلات حقوقی بوده و باعث شده باشگاه برای جذب بازیکنان جدید با محدودیت مواجه شود. از سوی دیگر، هر پرونده جدید می‌تواند هزینه بیشتری به باشگاه تحمیل کند و برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان را با مشکل مواجه سازد.

مدیران استقلال در هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند با پیگیری حقوقی پرونده‌های موجود، از ایجاد محدودیت‌های جدید جلوگیری کنند، اما تعدد پرونده‌های خارجی همچنان یکی از چالش‌های مهم این باشگاه محسوب می‌شود؛ چالشی که حل آن نیازمند تعیین تکلیف بدهی‌های گذشته و مدیریت دقیق قرارداد‌های جدید است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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