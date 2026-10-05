باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در کنار برنامه‌های فنی و مسابقات پیش رو، باید از همین حالا برای تعیین تکلیف بازیکنانی که قراردادشان در پایان فصل به اتمام می‌رسد، تصمیم‌گیری کند.

در فهرست بازیکنان استقلال، چند مهره اصلی در پایان فصل قرارداد ندارند و این موضوع می‌تواند باشگاه را در ماه‌های آینده با یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریتی خود مواجه کند. فرشید باقری، یاسر آسانی، محمدرضا آزادی، جلال‌الدین ماشاریپوف، مهران احمدی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، صالح حردانی، روزبه چشمی و ابوالفضل زمانی از جمله بازیکنانی هستند که وضعیت قراردادشان در پایان فصل نیازمند تصمیم‌گیری باشگاه خواهد بود.

مدیریت استقلال باید با توجه به شرایط فنی، میزان تأثیرگذاری بازیکنان و سیاست‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه، درباره تمدید قرارداد هر یک از این نفرات تصمیم بگیرد. از سوی دیگر، تأخیر در آغاز مذاکرات می‌تواند احتمال جدایی برخی بازیکنان و از دست رفتن آنها به صورت رایگان را افزایش دهد.

به این ترتیب استقلال در شرایطی فصل را دنبال می‌کند که علاوه بر نتیجه‌گیری در مسابقات، باید از هم‌اکنون برای حفظ نفرات مورد نظر کادر فنی و ترمیم احتمالی ترکیب خود در فصل آینده برنامه‌ریزی کند.