باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، بسته‌های پیشنهادی مختلف برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین در صنعت نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفت.

این بسته‌های پیشنهادی شامل ۱۱۷ طرح است که با همکاری مستقیم ۴۲ مجموعه تهیه شده‌اند و ارتقای تاب‌آوری صنعت نفت و گاز، هماهنگی بین‌بخشی، حمایت و تسهیلگری برای بخش خصوصی، اولویت‌دهی به طرح‌های مورد تأکید اسناد بالادستی، توسعه فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه و رسوخ و توسعه کاربرد فناوری‌های پیشران را دنبال می‌کنند.

ارتقای تولید نفت و گاز، تکمیل زنجیره ارزش صنعت پالایش و رفع ناترازی بنزین و گازوئیل، بازآفرینی و بهسازی صنعت پتروشیمی و افزایش بهره‌وری انرژی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف از اولویت‌های طرح‌های فناورانه صنعت نفت و گاز است.

افزایش حداقل ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت

با تأمین ناوگان حفاری نوین و خدمات و تجهیزات مرتبط با بهره‌برداری از چاه‌های نفتی، افزایش تولید نفت خام به میزان حداقل ۲۵۰ هزار بشکه در روز هدف‌گذاری شده است.

افزایش ۵ میلیارد دلاری درآمد‌های ارزی کشور، افزایش بازدهی میادین نفتی و متنوع‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های جدید تولید از دیگر اهداف این طرح‌هاست.

حفظ تولید بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز پارس جنوبی

در پروژه فشارافزایی پارس جنوبی نیز قرارداد‌های مختلفی برای آغاز طراحی و توسعه انواع توربین و ساخت، نصب و راه‌اندازی انواع کمپرسور‌های درون‌چاهی و سرچاهی منعقد شده و اجرای آنها آغاز شده است.

یکی از این پروژه‌ها که قرار است تا دهه فجر افتتاح شود، آخرین فناوری‌ها را برای به‌کارگیری توربین‌های فشارافزایی برای سکوی دریا و سکوی خشک به کار خواهد گرفت؛ فناوری‌ای که پیش از این در اختیار پنج کشور بوده است.

براساس برنامه ارائه‌شده، با اجرای این پروژه‌ها طی ۴۰ سال، معادل ۵۰۰ میلیارد دلار تولید گاز مازاد از طرح فشارافزایی تأمین و پایداری تولید روزانه بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز از میدان پارس جنوبی حفظ خواهد شد.

حفظ ظرفیت شبکه تولید برق و بنزین تولیدی از مایعات و جلوگیری از افزایش ناترازی انرژی از دیگر اهداف این پروژه‌هاست.

افزایش ۸ میلیارد مترمکعبی عرضه گاز با مهار فلر‌ها

استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل اجرای پروژه‌های ساماندهی فلر‌های خشکی و همچنین اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی سطح‌الارضی گاز طبیعی، بخش دیگری از برنامه‌های ارائه‌شده در این جلسه بود.

با اجرای این دو طرح، عرضه گاز سالانه ۸ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت، از صادرات غیرنفتی به میزان یک میلیارد دلار حمایت می‌شود و پایداری شبکه توزیع گاز در فصل سرما نیز افزایش خواهد یافت.

در همین راستا برای نخستین‌بار در کشور، با انعقاد قرارداد، گاز‌های مشعل پس از تصفیه پیش‌فروش شده است.

همچنین طرح تبدیل گاز فلر به محصولات دارای ارزش افزوده با همکاری صنایع پتروشیمی و شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز شده است.

تولید روغن پایه گروه ۳ برای نخستین‌بار در کشور

در راستای ارتقای کیفیت ته‌مانده‌های سنگین پالایشگاهی و تولید فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده بالاتر، پروژه‌های مختلفی با پیشرفت فیزیکی بالا در پالایشگاه‌های کشور در حال اجراست که تحقق آنها به گوگردزدایی از نفت کوره منجر خواهد شد.

برای نخستین‌بار روغن پایه گروه ۳ نیز در کشور تولید شده است که با توسعه تولید آن، واردات این محصول کاهش خواهد یافت.

همچنین تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، تولید نفت کوره به میزان ۴۹ میلیون لیتر کاهش خواهد یافت و کیفیت این محصول نیز ارتقا پیدا خواهد کرد.

صرفه‌جویی میلیارد‌ها مترمکعب گاز با افزایش بهره‌وری

با اجرای طرح‌های بهره‌وری انرژی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف، امکان تولید ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ مگاوات برق در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز طبیعی فراهم خواهد شد.

همچنین این طرح‌ها امکان صرفه‌جویی سالانه ۱،۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز و ۲ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه‌های پارس جنوبی را فراهم می‌کنند

برای تحقق این اهداف، طرح‌هایی از جمله بازیافت حرارت و انرژی اتلافی در ایستگاه‌های تقویت و تقلیل فشار گاز طبیعی و بخار و بازیافت حرارت از پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین اجرای پروژه‌هایی در برخی استان‌ها از جمله یزد به‌عنوان پایلوت آغاز شده که نتیجه آن کاهش ۳۱ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی بوده است.

کاهش سالانه ۵۰۰ میلیون دلار واردات محصولات پتروشیمی

در ستاد ویژه توسعه فناوری بر بازآفرینی و بهسازی صنعت پتروشیمی و تکمیل هدفمند زنجیره این صنعت با استفاده از فناوری‌های نوظهور نیز تأکید شد.

طرح‌های مختلفی در این زمینه تصویب شده که اجرای آنها به بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده صنعت پتروشیمی در جنگ رمضان، جلوگیری از تعطیلی صنایع تکمیلی پایین‌دست، کاهش واردات محصولات پتروشیمی به ارزش سالانه ۵۰۰ میلیون دلار، تأمین سالانه ۵۳۰ هزار تن مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی کشور و افزایش درآمد‌های ارزی از محل صادرات کمک خواهد کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با تشکر از تهیه طرح‌های به‌کارگیری فناوری‌های نوین در صنعت نفت و گاز گفت: ظرفیت کافی در کشور برای استفاده از فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف از جمله صنعت نفت و گاز وجود دارد.

عارف افزود: صنعت نفت و گاز همواره از نیرو‌های نخبه، متعهد و باسواد بهره برده است و به اتکای همین نیروی انسانی، دشمن در دو جنگ اخیر موفق نشد به اهداف خود دست یابد.

وی با اشاره به میزان مصرف انرژی در کشور گفت: در ایران ۳،۸ برابر متوسط دنیا انرژی مصرف می‌شود، اما هرگاه صحبت از صرفه‌جویی می‌شود، مسئولیت صرفاً بر عهده مردم گذاشته می‌شود؛ در حالی که دولت نیز وظیفه دارد مسئولیت‌های خود را در این حوزه اجرا کند.

بسته جامع صرفه‌جویی در مصرف انرژی تهیه شود

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید بسته جامعی درباره صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ ثروت ملی تهیه کنیم.

عارف افزود: باید با فرهنگ‌سازی، معرفی نمونه‌های موفق صرفه‌جویی در استان‌های مختلف، استفاده از زبان هنر به‌ویژه سینما و جلب مشارکت مردم، مصرف انرژی را کاهش دهیم؛ زیرا اعمال جریمه به‌تنهایی به کاهش مصرف کمک نمی‌کند.

افزایش بهره‌وری نفت و گاز باید به نابودی خط فقر کمک کند

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر آثار اقتصادی توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز گفت: افزایش بهره‌وری در صنعت نفت و گاز از مسیر استفاده از فناوری‌های نوین، به افزایش ثروت ملی و نابودی خط فقر کمک می‌کند و موجب می‌شود دولت از شرمندگی مردم خارج شود.

وی تأکید کرد: طرح‌های بخش صنعت نفت و گاز نباید صرفاً به‌عنوان یک وظیفه سازمانی دنبال شوند، بلکه باید به آنها به‌عنوان یک تعهد ملی نگاه کرد.

عارف در پایان گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و کمک بخش خصوصی به خودکفایی کامل در صنعت نفت و گاز دست یابیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت