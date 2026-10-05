باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چرا بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اول جهان است؟ + فیلم

قدرت ایران در چارچوب محاسبات الهی تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه از پیوند ایمان، اراده مردم و عزم آنان برای اقامه حق شکل می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های پس از طرح نظریه «پایان تاریخ»، فرانسیس فوکویاما همچنان لیبرال‌دموکراسی را بدون رقیب جدی می‌داند، اما رابرت پیپ از ظهور ایران به‌عنوان یکی از مراکز جدید قدرت جهانی در کنار آمریکا، چین و روسیه سخن گفته است؛ نگاهی که قدرت ایران را فراتر از توان موشکی و پهپادی بررسی می‌کند.

در نگاه رهبر معظم انقلاب، قدرت جمهوری اسلامی در «محاسبات الهی» بر سه پایه حقیقت، ایمان مردم و اراده آنان برای اقامه حق استوار است و هنگامی که این نیروی معنوی با قدرت سیاسی، نظامی و حقوقی همراه می‌شود، ظرفیت شکل‌گیری یک قدرت تمدنی را پدید می‌آورد؛ قدرتی که می‌تواند روایتی متفاوت از نظم جهانی ارائه کند.

مطالب مرتبط
چرا بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اول جهان است؟ + فیلم
young journalists club

اهدای چفیه متبرک رهبر معظم انقلاب به رزمندگان حزب‌الله لبنان + فیلم

چرا بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اول جهان است؟ + فیلم
young journalists club

خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

چرا بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اول جهان است؟ + فیلم
young journalists club

روایت یک ادعای نادرست درباره رهبر معظم انقلاب از زبان مادر همسر شهید ایشان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌هایی از شهید نیلفروشان؛ از تماس شهید زاهدی تا ولایت مداری سیدحسن نصرالله + فیلم
۳۴۰۴

ناگفته‌هایی از شهید نیلفروشان؛ از تماس شهید زاهدی تا ولایت مداری سیدحسن نصرالله + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۵
بازداشت ۵ هزار دانش‌آموز فرانسوی + فیلم
۱۲۰۱

بازداشت ۵ هزار دانش‌آموز فرانسوی + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۵
 واکنش معنادار مشاور سابق پنتاگون به بیانیه «سپاه پاسداران» خطاب به مردم آمریکا + فیلم
۱۰۳۶

 واکنش معنادار مشاور سابق پنتاگون به بیانیه «سپاه پاسداران» خطاب به مردم آمریکا + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکو پس از حمله یمن + فیلم
۶۷۱

آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکو پس از حمله یمن + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۵
شاهد؛ کلاشینکف پهپاد‌ها با یک مزیت مرگبار + فیلم
۶۱۱

شاهد؛ کلاشینکف پهپاد‌ها با یک مزیت مرگبار + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha