چرا بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اول جهان است؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های پس از طرح نظریه «پایان تاریخ»، فرانسیس فوکویاما همچنان لیبرال‌دموکراسی را بدون رقیب جدی می‌داند، اما رابرت پیپ از ظهور ایران به‌عنوان یکی از مراکز جدید قدرت جهانی در کنار آمریکا، چین و روسیه سخن گفته است؛ نگاهی که قدرت ایران را فراتر از توان موشکی و پهپادی بررسی می‌کند.

در نگاه رهبر معظم انقلاب، قدرت جمهوری اسلامی در «محاسبات الهی» بر سه پایه حقیقت، ایمان مردم و اراده آنان برای اقامه حق استوار است و هنگامی که این نیروی معنوی با قدرت سیاسی، نظامی و حقوقی همراه می‌شود، ظرفیت شکل‌گیری یک قدرت تمدنی را پدید می‌آورد؛ قدرتی که می‌تواند روایتی متفاوت از نظم جهانی ارائه کند.