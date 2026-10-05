رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با هشدار به صنایع آلاینده گفت: مشمول عوارض سنگین و برخوردهای قانونی می‌شوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه بازدید از تأسیسات تصفیه فاضلاب شهرستان ایوان، ضمن اشاره به ظرفیت‌های غنی زیست‌محیطی استان ایلام، اظهار کرد: حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری این منطقه ضرورت دارد.

 وی با اشاره به بازدید از سیستم تصفیه فاضلاب ایوان، این اقدام را نمونه‌ای موفق از بازچرخانی پساب برای آبیاری فضای سبز دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، توسعه تصفیه‌خانه‌ها و استفاده از آب‌های غیرمتعارف، از رویکرد‌های اصلی دولت چهاردهم برای مدیریت بحران آب است. 

انصاری در ادامه با پرداختن به چالش‌های زیست‌محیطی منطقه، از برنامه‌های سازمان برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس خبر داد و افزود: با همکاری میان‌بخشی میان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، برنامه‌ای جامع برای مقابله با آفات، بیماری‌های گیاهی، مدیریت آتش‌سوزی‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری و دست‌اندازی در عرصه‌های جنگلی در دستور کار قرار دارد. 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به مطالبات مردمی پیرامون آلودگی‌های ناشی از صنایع و پالایشگاه‌ها، با تأکید بر نظارت مستمر سازمان، خاطرنشان کرد: تمامی صنایع آلاینده تحت پایش دقیق قرار دارند و در صورت عدم رفع آلودگی در بازه‌های زمانی قانونی، مشمول عوارض سنگین و برخورد‌های قانونی خواهند بود.

 وی افزود: سازمان علاوه بر نظارت، از طریق ارائه راهکار‌های اجرایی و آزمایشگاه‌های معتمد، پیگیر رفع نهایی آلودگی‌های صنعتی در سطح کشور است.

برچسب ها: محیط زیست ، آلایندگی ها
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