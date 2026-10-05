باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه بازدید از تأسیسات تصفیه فاضلاب شهرستان ایوان، ضمن اشاره به ظرفیت‌های غنی زیست‌محیطی استان ایلام، اظهار کرد: حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری این منطقه ضرورت دارد.

وی با اشاره به بازدید از سیستم تصفیه فاضلاب ایوان، این اقدام را نمونه‌ای موفق از بازچرخانی پساب برای آبیاری فضای سبز دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، توسعه تصفیه‌خانه‌ها و استفاده از آب‌های غیرمتعارف، از رویکرد‌های اصلی دولت چهاردهم برای مدیریت بحران آب است.

انصاری در ادامه با پرداختن به چالش‌های زیست‌محیطی منطقه، از برنامه‌های سازمان برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس خبر داد و افزود: با همکاری میان‌بخشی میان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، برنامه‌ای جامع برای مقابله با آفات، بیماری‌های گیاهی، مدیریت آتش‌سوزی‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری و دست‌اندازی در عرصه‌های جنگلی در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به مطالبات مردمی پیرامون آلودگی‌های ناشی از صنایع و پالایشگاه‌ها، با تأکید بر نظارت مستمر سازمان، خاطرنشان کرد: تمامی صنایع آلاینده تحت پایش دقیق قرار دارند و در صورت عدم رفع آلودگی در بازه‌های زمانی قانونی، مشمول عوارض سنگین و برخورد‌های قانونی خواهند بود.

وی افزود: سازمان علاوه بر نظارت، از طریق ارائه راهکار‌های اجرایی و آزمایشگاه‌های معتمد، پیگیر رفع نهایی آلودگی‌های صنعتی در سطح کشور است.

مجوز جذب ۴۸۰ نیروی جدید برای سازمان محیط زیست صادر شد‌

اظهار داشت: ما با پشتوانه حمایت فعالان و تشکل‌های مردمی، توانمندی‌های بالایی در مسیر حفاظت از جنگل‌های زاگرس داریم که باید از آن‌ها به نحو احسن بهره‌گیری شود.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت ارشد استان ایلام، بر اهمیت تعامل با نهادهای مردمی تأکید کرد و افزود: نگاه ویژه استاندار ایلام به مسائل محیط‌زیستی و دغدغه‌مندی‌های ایشان، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان محسوب می‌شود که می‌تواند مسیر بهبود وضعیت را هموار کند.

انصاری با اشاره به شرایط حساس کشور، خاطرنشان کرد: پیامدهای جنگ، تحریم‌های گسترده، خشکسالی‌های پی‌در‌پی و ناترازی انرژی، از جمله چالش‌هایی است که بر محیط‌زیست فشار وارد کرده است. با این وجود، سازمان با جدیت بر اجرای برنامه‌های خود متمرکز است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت بدنه اجرایی سازمان، اظهار داشت: در راستای ارتقای توان تخصصی، مجوز جذب 480 نیروی جدید صادر شده است که با تأمین اعتبار، این نیروها به سازمان تزریق خواهند شد. همچنین توسعه و تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی در دستور کار جدی قرار دارد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به چالش‌های مربوط به مدیریت پسماند و فاضلاب، این مسائل را ناشی از بی‌توجهی‌های گذشته دانست و تأکید کرد: دولت چهاردهم با جدیت در پی رفع این مشکلات انباشته‌شده است.

وی با تبیین برنامه‌های آتی سازمان، افزود: ‌از موضوع عدالت محیط‌زیستی و آموزش محیط‌زیستی از دوران کودکی نباید غافل شد. همچنین در بحث مدیریت مصرف انرژی، باید با مشارکت بخش‌های فرهنگی، بهینه‌سازی را در اولویت قرار دهیم.

انصاری در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، گفت: از دانشگاه‌ها می‌خواهیم در تدوین برنامه‌های علمی برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس مشارکت کنند. هدف ما ارتقای سطح حفاظتی مناطق و تبدیل آن‌ها به کریدورهای حیات‌وحش و پارک‌های ملی است تا از تنوع زیستی کشور به بهترین نحو محافظت شود.