رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: از ابتدای مهر ۴۱ فروند هواپیمای MD اجازه پرواز ندارند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تعداد ناوگان MD در کشور اظهارداشت:هواپیمای ام دی ۲۲ درصد از صندلی‌های هواپیما کشور را شامل می‌شوند

وی افزود: وارد کردن هواپیما بر عهده شرکت‌هاست و شرکت‌ها با توجه به تاییدیه‌های استاندارد سازمان هواپیمایی باید نسبت به وارد کردن هواپیما اقدام کنند

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به وضعیت هواپیماهای ناوگان کشور گفت: هر هواپیمایی که دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی صادرشده از سوی کارخانه سازنده را انجام دهد و این دستورالعمل‌ها مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری باشد، اجازه پرواز خواهد داشت.

شیرودی اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است که هواپیماها در صورت رعایت و اجرای دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی، مجاز به انجام پرواز هستند.

وی افزود: هر یک از شرکت‌های هواپیمایی که دستورالعمل‌های اعلام‌شده از سوی کارخانه سازنده را انجام دهند، پس از طی فرآیندهای مربوط، اجازه پرواز خواهند داشت.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: این موضوع به معنای آن نیست که هواپیمایی فاقد ایمنی است یا به‌دلیل زمین‌گیری، امکان پرواز ندارد؛ بلکه سازمان هواپیمایی منتظر است شرکت‌ها اقدامات و دستورالعمل‌های اعلام‌شده از سوی کارخانه سازنده را انجام دهند تا امکان بازگشت هواپیما به چرخه پرواز فراهم شود.

شیرودی درباره تعداد هواپیماهای MD موجود در ناوگان نیز گفت: در مجموع ۵۴ فروند هواپیمای MD در کشور وجود دارد که ۴۱ فروند از آنها در حال حاضر عملیاتی و در حال پرواز نیستند.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت هر هواپیما بر اساس الزامات و دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی بررسی می‌شود و در صورت انجام اقدامات مورد نیاز و تأیید سازمان هواپیمایی کشوری، امکان بازگشت هواپیما به چرخه پرواز وجود خواهد داشت.

وضعیت پروازهای بین‌المللی و تعامل با کشورهای همسایه

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پروازها به برخی کشورهای همسایه پس از تحریم‌های اخیر اشاره کرد و گفت: پس از محدودیت‌های ایجاد شده در فرودگاه‌های عراق (بغداد و نجف)، با رایزنی‌های گسترده دیپلماتیک و همکاری وزارت امور خارجه، پروازها مجدد برقرار شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در حال حاضر پیگیری‌های مستمری برای برقراری مجدد پروازها با کشورهایی همچون عمان و جمهوری آذربایجان در جریان است. سازمان هواپیمایی کشوری با ارسال نامه‌های رسمی به مراجع ذی‌صلاح این کشورها، خواستار ارائه دلایل مکتوب برای قطع پروازها شده است و این موضوع در مجامع بین‌المللی از جمله ایکائو (ICAO) نیز پیگیری خواهد شد.

وضعیت زیرساخت‌های هوایی و ناوگان پس از جنگ ۴۰ روزه

کاپیتان شیرودی درباره وضعیت ناوگان و زیرساخت‌های راداری پس از جنگ تحمیلی سوم نیز خاطرنشان کرد: خسارات وارده به هواپیماها به معنای زمین‌گیر شدن کامل ناوگان نیست. در مجموع طی جنگ اخیر ۱۰۰ فروند هواپیما دچار آسیب شدند، اما این به معنای زمین‌گیر شدن همه آنها نیست. از مجموع هواپیماها، کمتر از ۱۰ فروند در جنگ اخیر دچار آسیب‌های غیرقابل تعمیر شدند که از چرخه عملیاتی خارج شده‌اند. سایر آسیب‌دیدگی‌ها با تلاش متخصصان شرکت فرودگاه‌ها در حال جبران است و اکثر زیرساخت‌ها به چرخه عملیاتی بازگشته‌اند.

نوسازی ناوگان؛ فراتر از سن هواپیما

وی در خصوص سیاست‌های نوسازی ناوگان توضیح داد: مفهوم «عملیاتی بودن» یک هواپیما صرفاً به سن آن مربوط نیست، بلکه وابسته به رعایت دقیق دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی است که توسط کارخانه سازنده تدوین و توسط سازمان هواپیمایی تایید می‌شود. هر هواپیمایی که این استانداردها را رعایت کند، مجاز به پرواز است.

افزایش ۳ هزار صندلی به ناوگان هوایی کشور

کاپیتان شیرودی با بیان اینکه در بازه زمانی پس از درگیری‌ها، حدود ۳ هزار صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور افزوده شده است، تصریح کرد: روند واردات ناوگان مناسب و با ارزش عملیاتی بالا در حال انجام است و سازمان برنامه و بودجه نیز در تعامل با شرکت‌های خصوصی، حمایت‌های لازم را برای نوسازی و جوان‌سازی ناوگان به عمل می‌آورد.

تعیین نوع هواپیما بر عهده شرکت‌های هواپیمایی است

وی در خصوص حواشی مطرح شده پیرامون تنوع ناوگان گفت: انتخاب نوع هواپیما بر اساس توجیه اقتصادی، بر عهده شرکت‌های هواپیمایی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی است. وظیفه حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری، تعیین تایپ هواپیما نیست، بلکه ما موظفیم مستندات فنی، تست‌های میدانی و سلامت کامل هواپیما را بررسی کنیم.

شیرودی افزود: هر هواپیمایی که استانداردهای صلاحیت پروازی (Airworthiness) را رعایت و تاییدیه‌های لازم را از سازمان دریافت کند، اجازه فعالیت دارد. در حال حاضر نیز هیچ منعی برای پرواز تایپ‌های فعال در دنیا که استانداردهای ایمنی را پاس کرده‌اند، وجود ندارد.

عوامل موثر بر نرخ بلیت هواپیما

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به پرسشی درباره نرخ بلیت هواپیما اظهار داشت: قیمت بلیت، تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی است که ۹۰ تا ۹۵ درصد آن را هزینه‌های ارزی و بهای سوخت تشکیل می‌دهد. بنابراین افزایش هزینه‌های ارزی، بر قیمت تمام‌شده هر صندلی-ساعت اثرگذار است.

نوسان غیرمنطقی در قیمت بلیت نداریم

وی با رد وجود نوسانات فاحش قیمتی در بازار، تصریح کرد: با نظارت‌های صورت‌گرفته، شاهد نوسان غیرمنطقی و فاحش در نرخ‌ها نبوده‌ایم؛ آنچه گاهی در فضای مجازی به عنوان قیمت بالا مطرح می‌شود، یا مربوط به کلاس‌های پروازی (مانند بیزینس‌کلاس) است و یا ناشی از پروازهای اتصالی (کانکشن) که به دلیل نبود پرواز مستقیم در برخی مسیرها رخ می‌دهد.

مکاتبات با فرودگاه نجف در چارچوب ایمنی بود

کاپیتان شیرودی درباره نامه‌نگاری چند ماه پیش این سازمان با فرودگاه نجف نیز توضیح داد: ارسال این نامه‌ها روالی طبیعی و ضروری در حوزه ایمنی پرواز است. سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع ناظر، مکلف است اگر هواپیمایی از نظر استانداردهای عملیاتی دارای ابهام باشد، مراتب را اعلام کند. بنابراین، نامه مذکور منافاتی با تعاملات بین‌المللی ندارد و صرفاً در راستای انجام وظایف قانونی و تضمین امنیت مسافران بوده است.

پرهیز از حاشیه‌سازی؛ اولویت، نوسازی ناوگان است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه این سازمان اجازه نخواهد داد مباحث حاشیه‌ای یا نامه‌های محرمانه که به‌صورت غیررسمی منتشر می‌شوند، مسیر کارشناسی سازمان را تغییر دهند، خاطرنشان کرد: اولویت ما، تداوم فعالیت ناوگان عملیاتی و تقویت ظرفیت صندلی کشور است. در همین راستا، سیاست‌های نوسازی ناوگان با حمایت دولت و تعامل با شرکت‌های خصوصی در حال پیگیری است و شاهد واردات و اضافه شدن تدریجی هواپیماهای مناسب به چرخه عملیاتی کشور هستیم.