همایون شجریان در ادامه همراهی خود با کمپین «هرجا که تویی» دیجی‌کالا مهر، با برگزاری مجموعه کنسرت‌هایی با همین عنوان، فصل تازه‌ای از این همراهی را آغاز می‌کند. بخشی از عواید این اجراها با حمایت دیجی‌کالا به کمپین «هرجا که تویی» اختصاص خواهد یافت تا برای تأمین لپ‌تاپ و توسعه فرصت‌های آموزش دیجیتال دانش‌آموزان مستعد کم‌برخوردار استفاده شود.

«هرجا که تویی» نام این مجموعه کنسرت‌هاست؛ عنوانی که پیش از این با یک کمپین اجتماعی برای کاهش فاصله آموزشی میان دانش‌آموزان مناطق مختلف ایران گره خورده است. این کمپین با هدف فراهم کردن دسترسی دانش‌آموزان مستعد کم‌برخوردار به لپ‌تاپ، آموزش دیجیتال و فرصت‌های یادگیری شکل گرفته و تلاش می‌کند دسترسی به یک ابزار آموزشی را به یک مسیر کامل آموزش، مهارت‌آموزی و منتورینگ تبدیل کند.

همراهی همایون شجریان با این کمپین نیز پیش‌تر با اهدای لپ‌تاپ شخصی او آغاز شد. شجریان در پیامی خطاب به کودکان و نوجوانان ایران، از فاصله‌ای گفت که ممکن است میان محل زندگی یک نوجوان و فرصت‌های آموزشی وجود داشته باشد و تأکید کرد که می‌خواهد سهمی در کمتر شدن این فاصله داشته باشد. پس از آن، او قطعه «می‌تراود مهتاب» را که حدود ۲۸ سال پیش و در سال‌های جوانی خوانده بود، دوباره منتشر و به این کمپین تقدیم کرد؛ اثری که در روایت خودش، یادآور صدای سال‌های آغاز مسیر هنری او بود.

حالا کنسرت «هرجا که تویی» ادامه همین روایت است؛ این بار در مقیاسی گسترده‌تر و با مشارکت مخاطبان موسیقی. همایون شجریان اعلام کرده است که پس از مدتی دوری، بار دیگر روی صحنه خواهد رفت و این روزها همراه با گروه سیاوش مشغول تمرین و آماده‌شدن برای این اجراهاست. نخستین اجرای این مجموعه از چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در شیراز آغاز می‌شود و فروش بلیت اجراها نیز از امروز، دوشنبه ۱۳ مهر، آغاز شده است. این مجموعه کنسرت‌ها قرار است پس از شیراز در سایر شهرهای ایران نیز برگزار شود.

بخشی از عواید این کنسرت‌ها به کمپین «هرجا که تویی» و تامین لپ‌تاپ اختصاص خواهد یافت. به این ترتیب، حضور مخاطبان در کنسرت علاوه بر تجربه یک اجرای موسیقی، به تأمین فرصت‌های آموزشی برای دانش‌آموزانی کمک می‌کند که به ابزارهای آموزش دیجیتال دسترسی کمتری دارند.همچنین در جریان کنسرت امکان اهدای لپ‌تاپ یا مشارکت مستقیم مالی در این طرح فراهم شده است.

هدف کمپین «هرجا که تویی» در برنامه یک‌ساله، تأمین ۱۰۰۰دستگاه لپتاپ برای دانش‌آموزان منتخب است. لپ‌تاپ در این طرح نقطه پایان نیست؛ دانش‌آموزان پس از دریافت دستگاه وارد مسیر آموزش دیجیتال می‌شوند، دوره‌های آموزشی را دنبال می‌کنند و از برنامه منتورینگ نیز بهره‌مند می‌شوند. در این مسیر، مدیران ارشد دیجی‌کالا نیز به‌عنوان منتور در کنار گروهی از دانش‌آموزان قرار می‌گیرند.

مدل این کمپین بر ایجاد یک چرخه پایدار آموزشی بنا شده است. لپ‌تاپ‌ها در یک چرخه هدفمند، طی چهار سال زمینه دسترسی و مهارت‌آموزی ۱۰ هزار نوجوان را فراهم خواهند کرد. عملکرد آموزشی دانش‌آموزان نیز در طول دوره ارزیابی می‌شود و بر اساس سطح پیشرفت، امکان ادامه استفاده از لپ‌تاپ یا بازگشت آن به چرخه آموزشی برای دانش‌آموزان دیگر پیش‌بینی شده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های «هرجا که تویی»، امکان مشارکت مستقیم مردم است. مشارکت در این طرح به تأمین یک لپ‌تاپ کامل محدود نمی‌شود و هر فرد می‌تواند با تأمین بخشی از هزینه یک دستگاه، در فراهم کردن یک فرصت آموزشی سهیم شود. حامیان همچنین از طریق داشبورد اختصاصی می‌توانند مسیر آموزش و پیشرفت دانش‌آموز را دنبال کنند و در جریان نتیجه مشارکت خود قرار بگیرند. افرادی که یک لپ‌تاپ یا یک مدرسه کامل را تأمین کنند نیز امکان انتخاب نام برای آن را خواهند داشت.

بخشی از لپ‌تاپ‌های کمپین از تجهیزات دیجی‌کالا تأمین می‌شود و همراهی حامیان و اعضای اکوسیستم نیز بخش دیگری از منابع مورد نیاز را فراهم می‌کند. در کنار مشارکت عمومی، همراهی همایون شجریان نیز در مراحل مختلف ادامه پیدا کرده است؛ از اهدای لپ‌تاپ شخصی و انتشار دوباره یک اثر قدیمی تا اختصاص بخشی از عواید کنسرت‌های «هرجا که تویی» به این کمپین.

به این ترتیب، «هرجا که تویی» از یک کمپین تأمین لپ‌تاپ فراتر رفته و تلاش می‌کند مجموعه‌ای از مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی را در یک مسیر مشخص قرار دهد؛ مسیری که نقطه شروع آن یک لپ‌تاپ و هدف نهایی آن ایجاد فرصت یادگیری برای نوجوانانی است که ممکن است فاصله جغرافیایی یا اقتصادی، دسترسی‌شان به آموزش دیجیتال را محدود کرده باشد.