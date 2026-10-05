باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از تشکیل شورای راهبردی تحول اداری واحد اجرایی استان با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اعضای شورا در مهرماه سال جاری خبر داد.

همت‌زاده گفت: این نشست با هدف بررسی پیشنهاد‌های مطرح‌شده در کمیته پیشنهادات اداره‌کل، اصلاح فرآیند‌های انجام کار، تسهیل گردش امور، ارتقای بهره‌وری و بهبود روند ارائه خدمات برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های لازم برای اصلاح و بهبود فرآیند‌های اداری و افزایش کارایی فعالیت‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری همچنین از بررسی مستندات و موضوعات مرتبط با ارتقای رتبه شغلی کارکنان خبر داد و گفت: در این زمینه بر بررسی دقیق مستندات و رعایت ضوابط و مقررات مربوط تأکید شد.

وی تصریح کرد: تحول اداری و بهبود مستمر فرآیند‌های کاری، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مطلوب‌تر به ذی‌نفعان دارد و استفاده از پیشنهاد‌های کارکنان و ظرفیت دستگاه‌های تخصصی مرتبط در این مسیر ضروری است.

همت‌زاده بر تداوم فعالیت شورای راهبردی تحول اداری و پیگیری مصوبات و موضوعات مطرح‌شده تأکید کرد و گفت: هدف از این اقدامات، اصلاح فرآیند‌های اداری، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات مؤثرتر و مطلوب‌تر در اداره‌کل استاندارد استان است.