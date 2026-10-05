باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، حسین اخگرپور، شهردار منطقه ۱۹، با اعلام این خبر گفت: در پی پایش مستمر فعالیت‌های غیرمجاز حوزه پسماند خشک و با هدف ساماندهی فرآیند جمع‌آوری پسماند، طی ۶ ماه نخست سال ۲۰ مرکز غیرمجاز جمع‌آوری پسماند در سطح منطقه شناسایی و جمع‌آوری و اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شد.

وی افزود: در همین مدت، ۲۱۷ چرخ‌دستی مورد استفاده در جمع‌آوری غیرمجاز پسماند از سطح معابر جمع‌آوری و ۱۷ خودروی فعال در حمل غیرمجاز پسماند نیز پس از شناسایی توقیف شد که در مجموع ۲۳۴ وسیله مورد استفاده در این فعالیت‌ها را شامل می‌شود.

اخگرپور با اشاره به اجرای این اقدامات با همکاری اداره مدیریت پسماند و نواحی پنجگانه منطقه اظهار کرد: طی این مدت ۲۵ هزار و ۸۹۰ کیلوگرم پسماند خشک نیز از چرخه فعالیت‌های غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

شهردار منطقه ۱۹ ادامه داد: کاهش فعالیت عوامل غیرمجاز و هدایت پسماند خشک به چرخه رسمی جمع‌آوری، علاوه بر کمک به حفظ پاکیزگی معابر، در ارتقای بهداشت محیط شهری و مدیریت اصولی پسماند مؤثر است.

وی تأکید کرد: پایش معابر و فعالیت مراکز و عوامل غیرمجاز حوزه پسماند خشک با همکاری نواحی پنجگانه به‌صورت مستمر ادامه دارد و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه در چارچوب ضوابط مدیریت پسماند دنبال می‌شود.