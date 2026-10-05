۶۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به حساب کاربران میلی واریز شد؛ ۲۴۷ هزار درخواست برداشت لغو شد

آمار‌ها از لغو ۲۴۷ هزار درخواست برداشت توسط کاربران میلی‌گلد حکایت دارد. این کاربران مبلغ مربوط به درخواست را مجدداً در کیف پول میلی دریافت کرده‌اند و می‌توانند از موجودی کیف پول خود برای خرید طلا استفاده کنند.

روند تسویه درخواست‌های برداشت کاربران میلی ادامه دارد و بر اساس آخرین آمار تا ۱۲ مهرماه، ۴۵۳ هزار درخواست برداشت به ارزش ۶۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال با موفقیت تسویه شده است.

این درخواست‌ها از ۲۰ شهریور تاکنون ثبت و تسویه شده‌اند و در حال حاضر ۱۶۷ هزار درخواست دیگر نیز در صف تسویه قرار دارد. با دسترسی میلی به بخشی از طلای خود، روند پرداخت درخواست‌های کاربران آغاز شده و تسویه‌ها همچنان ادامه دارد.

۲۴۷ هزار کاربر درخواست خود را لغو کردند

در کنار درخواست‌های تسویه‌شده، آمار‌ها از لغو ۲۴۷ هزار درخواست برداشت توسط کاربران حکایت دارد. کاربرانی که درخواست برداشت خود را لغو کرده‌اند، مبلغ مربوط به درخواست را مجدداً در کیف پول میلی دریافت کرده‌اند و می‌توانند از موجودی کیف پول خود برای خرید طلا استفاده کنند.

بخشی از این درخواست‌ها در هفته‌های گذشته و همزمان با افزایش درخواست‌های برداشت ثبت شده بود، اما ۲۴۷ هزار درخواست پیش از انجام تسویه از سوی خود کاربران لغو شده است.

به این ترتیب، در کنار ۴۵۳ هزار درخواست تسویه‌شده و ۱۶۷ هزار درخواست باقی‌مانده در صف، تعداد قابل توجهی از کاربران نیز تصمیم گرفته‌اند فرآیند برداشت خود را ادامه ندهند.

بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسویه در ۳۰ روز

میلی پیش‌تر نیز در بیانیه رسمی ۴ مهرماه خود اعلام کرده بود که طی ۳۰ روز منتهی به انتشار آن بیانیه، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسویه ریالی با کاربران انجام داده و بیش از ۳۶ کیلوگرم طلا را به‌صورت فیزیکی تحویل کاربران داده است.

آمار جدید نشان می‌دهد فرآیند تسویه درخواست‌ها در روز‌های پس از آن نیز ادامه داشته است. با دسترسی به بخشی از طلای میلی، پرداخت درخواست‌های باقی‌مانده نیز در حال انجام است.

میلی اعلام کرده است روند تسویه تا رسیدگی به درخواست‌های باقی‌مانده ادامه خواهد داشت و آمار پیشرفت پرداخت‌ها نیز به‌صورت مستمر منتشر می‌شود.

آخرین وضعیت درخواست‌ها در یک نگاه

تا ۱۲ مهرماه، ۴۵۳ هزار درخواست به ارزش ۶۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال تسویه شده، ۲۴۷ هزار درخواست توسط کاربران لغو شده و ۱۶۷ هزار درخواست دیگر در صف تسویه قرار دارد.

بر این اساس، مجموع درخواست‌های تعیین‌تکلیف‌شده از طریق تسویه یا لغو به ۷۰۰ هزار درخواست رسیده است.

برچسب ها: طلا ، خرید آنلاین
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