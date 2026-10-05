باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جباری گفت: پیگیری و تخصیص حقابه دریاچه ارومیه از مطالبات استاندار آذربایجان غربی بوده و در سال آبی جاری اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.

وی ادامه داد: افزایش بارندگی و بازگشایی مسیرهای انتقال آب به اکوسیستم‌های آبی استان نیز در پایداری شرایط زیستی دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری مؤثر بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: پایش میدانی عرصه‌های تالابی با هدف شناسایی و جلوگیری از تخلفاتی از جمله شکار و صید غیرمجاز، تصرف اراضی تالابی، ورود آلاینده‌ها و ممانعت از ورود حقابه به‌صورت مستمر انجام شده و این روند حتی در شرایط جنگی کشور نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به انجام عمق‌سنجی و نمونه‌برداری دریاچه ارومیه در بیش از ۳۰ نقطه در بخش‌های شمالی و جنوبی افزود: این بررسی‌ها با هدف سنجش عمق، شوری آب و زیست‌توده آرتمیای ارومیانا انجام شده و استمرار آن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای تحلیل روند تغییرات دریاچه ارومیه فراهم کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی مشارکت جوامع محلی را از ارکان مدیریت تالاب‌ها بیان کرد و گفت: در کنار پایش‌های کارشناسی، پایش‌های مشارکتی و داوطلبانه با حضور علاقه‌مندان و جوامع محلی انجام می‌شود تا ظرفیت این گروه‌ها برای شناسایی سریع تهدیدها و تغییرات محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

جباری با اشاره به تشکیل ستاد استانی هماهنگی و مدیریت تالاب‌ها به ریاست استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: این ستاد با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، بررسی مسائل و تهدیدهای تالاب‌ها و پیگیری اقدامات مورد نیاز تشکیل شده و انتظار می‌رود با فعالیت آن، همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی در زمینه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها افزایش یابد.

وی افزود: در حوزه کاهش فشار بر منابع زیست‌محیطی از جمله آب و خاک، بر اجرای پروژه‌های بین‌المللی استقرار کشاورزی پایدار و تنوع‌بخشی به معیشت‌های سازگار با منابع تالابی در روستاهای پایلوت حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز نظارت می‌شود که هدف آن کاهش وابستگی معیشت‌های محلی به منابع آب و افزایش سازگاری جوامع پیرامون تالاب‌ها با شرایط موجود است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به پیگیری اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد و گفت: نظارت بر اقدامات دستگاه‌های متولی، به‌ویژه در زمینه مدیریت برداشت آب، از برنامه‌های مستمر اداره‌کل است و در همین راستا، پیگیری موضوع انسداد سردهنه انهار منتهی به دریاچه ارومیه در فصول غیر زراعی و جلوگیری از برداشت‌های خارج از چارچوب انجام می‌شود.